Surfista francês morre em Santos em meio a ressaca causada por frente fria

Um surfista de 44 anos morreu no início da noite desse sábado, 5, em Santos. De acordo com a Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele caiu no mar enquanto surfava próximo ao canal 4.

Ao Estadão, um familiar da vítima confirmou que se trata de Nicolas Deniaud, e que ele residia no País há mais de doze anos.

Todo o litoral paulista estava sob alerta de ressaca neste fim de semana devido à frente fria que trouxe fortes chuvas à região Sudeste.

Nicolas Deniaud, o surfista francês que faleceu em Santos, estava há mais de 12 anos no Brasil. Foto: @nicolas_fr_br via Instagram

Banhistas socorreram a vítima e a levaram até a faixa de areia, segundo a SSP-SP. O guarda-vidas local ofereceu os primeiros socorros ao surfista. Depois, o Corpo de Bombeiros o levou até a UPA Zona Leste, onde foi declarada a morte. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária de Santos.

Na quinta-feira, 3, a Defesa Civil paulista havia emitido um alerta de ressaca marítima para todo o litoral do Estado. O órgão comunicou naquele momento que as ondas poderiam chegar até 3 metros de altura e que esportes aquáticos deveriam ser evitados até este domingo, 6.

O site SurfGuru, que registra o tamanho das ondas para surfistas, indica que a altura ficou entre 2,6 e 3 metros no sábado.

O alerta de ressaca da Defesa Civil paulista foi renovado até a segunda-feira, 7, mas já não vale para Santos. O órgão recomenda evitar a prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento na faixa de areia que vai de Ilhabela (SP) até Campos dos Goytacazes (RJ). As ondas podem atingir 2,5 metros.