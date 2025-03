Suspeita de bomba isola área do Terminal de ônibus de Pinheiros, na zona oeste de SP

Uma área do terminal de ônibus de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, foi isolada após uma suspeita de bomba. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada pouco antes das 6 horas da manhã desta quarta-feira, 12. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) está no local.

Ainda segundo a corporação, objetos foram encontrados dentro de duas sacolas deixadas por um cidadão em uma das plataformas do Terminal Pinheiros, sendo que uma delas apresentou pequena explosão.

Bomba explode e isola área do terminal Pinheiros em SP; Polícia é acionada. Foto: Reprodução/TV Band

PUBLICIDADE “Uma delas gerou uma pequena explosão que, felizmente, não causou quaisquer danos e nem ferimentos às pessoas nas proximidades”, afirmou a SP Terminais Noroeste, concessionária responsável pela gestão e operação do terminal urbano. As autoridades detonaram com segurança o segundo objeto e permanecem acompanhando a situação.

Duas plataformas permaneceram interditadas para que as investigações seguissem com segurança.

“A operação do terminal foi mantida, apenas com remanejamento das plataformas de embarque”, disse ainda a concessionária.

A São Paulo Transporte (SPTrans) confirmou que o atendimento das linhas de ônibus segue sendo feito no interior do terminal.

A ocorrência foi registrada no 14º Distrito Policial (Pinheiros).

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que, junto com o explosivo, estaria um panfleto supostamente assinado pelo “Partido Comunista do Brasil”. Em nota, o PCdoB, sigla para a legenda citada, negou qualquer envolvimento com a ocorrência.

“O Diretório Estadual do PCdoB SP vem a público esclarecer, de forma categórica, que não tem qualquer envolvimento com os artefatos explosivos que foram colocados na estação Pinheiros, tampouco com a carta supostamente assinada por nossa organização”, diz o partido em nota.

“Trata-se de uma grave e irresponsável provocação, cujo objetivo é atacar o PCdoB e confundir a opinião pública. Estamos tomando todas as medidas jurídicas cabíveis para apurar as responsabilidades por esse ato criminoso e identificar os verdadeiros autores dessa provocação”, acrescentou as lideranças do partido.

TB SAO PAULO SP 12/03/2025 CIDADE - BOMBA NO TERMINAL PINHEIROS - Policiais Militares isolam local onde uma bomba foi encontrada e retirada pelo GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais), no terminal Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Foto: Taba Benedicto/ Estadão