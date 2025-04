Assaltante que matou arquiteto no Butantã após ser atropelado é preso

Segundo a SSP, Araújo decidiu se entregar. Ele já tinha uma passagem pela polícia, em 2023. O objetivo do Deic agora é prender o segundo envolvido no crime, que dirigia a motocicleta para cometer o roubo. Ele também já foi identificado, mas está foragido. Segundo relato de Araújo à polícia, os dois são amigos e estudaram juntos.

A morte do arquiteto Jefferson Dias Aguiar aconteceu no começo da tarde desta terça-feira, na altura do número 64 da Rua Desembargador Armando Fairbanks, no Butantã. Ele estava em uma caminhonete Montana quando viu uma mulher sendo assaltada por dois indivíduos em uma moto – eles teriam levado o celular e a aliança dela.