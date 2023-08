Suspeitos de arrombar casas em Pinheiros e no Itaim Bibi são presos pela Polícia Civil

Quatro suspeitos de integrar uma quadrilha de arrombadores de residências foram presos na tarde de quinta-feira, 24, por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil. O grupo atuava na região do Itaim Bibi e de Pinheiros, na zona oeste da cidade de São Paulo. Durante a tarde, a prisão paralisou a Rua Cardeal Arcoverde, uma das mais movimentadas da região.

“Eles foram abordados depois de serem acompanhados durante 30 minutos quando ocupavam um Honda Fit. A ação só teve desfecho quando não colocaria em risco nenhum transeunte. As detenções aconteceram em Pinheiros, na zona oeste”, afirmou o Deic.

Prisão de suspeitos de integrar quadrilha que arrombava casas em Pinheiros e Itaim Bibi paralisa Rua Cardeal Arcoverde. Foto: Divulgação/Deic

Segundo as investigações, os policiais receberam informações sobre o deslocamento da quadrilha. Em seguida, percorreram ruas do Itaim Bibi e de Pinheiros. A ação também teve o apoio do helicóptero pelicano do Serviço Aerotático da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Sat).

O Deic afirmou ainda que o veículo utilizado pelos indivíduos, um Honda Fit, tinha sido roubado anteriormente durante o roubo de uma residência. Os detidos apresentavam passagens anteriores por roubo e receptação.

Ainda dentro do automóvel, foram encontrados um simulacro de arma, máscaras, luvas e ferramentas próprias utilizadas para arrombamento. O caso permanece em investigação.

Em Pinheiros, falsos motoboys e uso de mais violência marcam alta de roubos

A frequência de assaltos e a violência usada por criminosos durante as ocorrências voltaram a preocupar moradores do bairro de Pinheiros. Os casos têm sido marcados pela participação de falsos entregadores com uso de arma de fogo. Em julho, chamou atenção uma abordagem que terminou com a vítima perseguida e atingida por um tiro de raspão na cabeça.

O alvo prioritário tem sido os aparelhos celulares. Depois dos assaltos, os envolvidos acessam o sistema do celular e trocam as senhas. Pelo e-mail da vítima, conseguem ter acesso aos aplicativos de banco, já que a verificação de autenticidade costuma ser pelo próprio celular da pessoa. Então, fazem transferências e pedem empréstimos. São ocorrências com alto prejuízo para a vítima.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, houve aumento de 6,7% nos roubos registrados no primeiro semestre deste ano na 14ª Delegacia de Polícia, que atende a região, em comparação com o mesmo período ano passado.