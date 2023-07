Tarifa de pedágio das rodovias paulistas tem aumento; veja os novos valores

SOROCABA – A partir da zero hora deste sábado, 1º, o usuário vai pagar mais para circular pela maioria das rodovias concedidas do Estado de São Paulo. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) autorizou um reajuste que vai de 3% a 11% nas tarifas para 17 das 20 concessionárias de estradas estaduais. O porcentual varia de acordo com o contrato firmado com a concessionária. Os valores foram publicados no Diário Oficial do Estado de quarta-feira, 28.

A correção prevista nos contratos de concessão é anual, mas este será o segundo reajuste a vigorar nos últimos sete meses. Isso porque, em 16 de dezembro do ano passado, as tarifas foram reajustadas em 10% em média. Aquele aumento deveria ter acontecido em julho de 2022, mas o então governador Rodrigo Garcia (PSDB) adiou o reajuste, alegando que “diante da alta desenfreada dos preços, principalmente dos combustíveis, é impensável onerar o bolso dos paulistas”.

Sistema Anchieta-Imigrantes, administrado pela Ecovias, continua sendo a tarifa mais cara do Brasil Foto: Epitácio Pessoa/Estadão

A tarifa mais cara do Estado continua sendo a do pedágio do Sistema Anchieta-Imigrantes, que é também a mais cara do Brasil. O motorista que segue de São Paulo para o litoral, na Baixada Santista, seja pela Imigrantes ou pela Anchieta, vai pagar R$ 35,30, com reajuste de 4,4% – até então ele pagava R$ 33,80. No sistema, o pedágio só é pago no sentido do litoral.

O maior porcentual de aumento (11,3%) incidiu sobre a tarifa cobrada na praça de São José dos Campos da rodovia Carvalho Pinto, onde o valor passou de R$ 4,40 para R$ 4,90. Nos sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Castello Branco-Raposo Tavares, o reajuste é de 3,93%. Os pedágios da Rodovia dos Tamoios foram reajustados em 3,48%.

Por outro lado, os pedágios de trechos rodoviários administrados pelas concessionárias Renovias, Tebe e Rodovias das Colinas terão queda no valor das tarifas, em torno de 4,4%. Nos últimos 12 meses, a inflação oficial, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 3,94%.

A concessionária ViaPaulista reclassificou os valores do pedágio em 1.º de março deste ano. Já a EixoSP, de concessão recente, teve os valores reajustados no último dia 4. A concessionária EcoNoroeste, que assumiu a malha viária da antiga Triângulo do Sol, entre elas parte da rodovia Washington Luís, reduziu as tarifas em sete praças no dia 1.º de maio deste ano.

