Temperatura pode cair 20ºC em SP após recorde de calor; veja previsão

Depois de o paulistano encarar a tarde mais quente do ano na quarta-feira, 13, quando os termômetros ultrapassaram os 33ºC, chegou a hora de encarar mais uma vez o friozinho e a chuva. Uma frente fria começou a entrar no Estado na noite de quarta e deverá derrubar a temperatura para 13ºC na capital nesta sexta-feira, 15. Em alguns pontos do Estado, a madrugada de sexta deverá registrar até 10ºC.

“A nebulosidade aumentará muito nesta quinta e o tempo deve se instabilizar com chuva, ocasionalmente moderada a forte com trovoadas. Já chove de manhã, mas a instabilidade será maior da tarde para a noite”, informa a Metsul Meteorologia sobre a cidade de São Paulo.

São Paulo tem tarde chuvosa nesta quinta-feira após recorde de calor no dia anterior Foto: Tiago Queiroz/Estadão

“Notável nesta quinta na capital paulista será o tombo da temperatura”, acrescenta a empresa. “A temperatura vai desabar nesta quinta com a chegada da frente fria. A tarde na capital terá ao redor de 17ºC e no fim do dia os termômetros vão marcar frio de 13ºC a 14ºC, com chuva e vento.”

A queda de temperatura, porém, será momentânea. O último final de semana do inverno começará com as temperaturas novamente em elevação. “As madrugadas até serão frescas, mas as tartes serão quentes em todo o Estado de São Paulo. A cidade de São Paulo poderá ter calor de 29°C no sábado e de 32°C no domingo”, informa o Climatempo.

Depois disso, a próxima semana será mais uma vez de calor intenso. A previsão é de que a capital registre novo recorde de temperatura - e isso já a partir de segunda-feira, 18.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias na capital paulista

Sexta-feira, 15

Nublado pela manhã, com chance de garoa. Nebulosidade aumenta à noite. Mínima de 13°C e máxima de 20°C

Sábado, 16

Sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 13°C e máxima de 29°C

Domingo, 17

Sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 16°C e máxima de 32°C

Segunda, 18

Sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 17°C e máxima de 34°C