Tempo fecha e dia vira noite em São Paulo; veja a previsão para esta sexta-feira e o fim de semana

Uma grande área de instabilidade com intensidade de moderada a forte atingiu a capital paulista e região metropolitana de São Paulo nesta manhã de sexta-feira, 14. Além da chuva, em alguns bairros da cidade, repentinamente, o dia se transformou em noite. Nas redes sociais, muitos internautas falam com surpresa sobre a mudança do dia.

Bom dia charmosa!!! Aqui no Butantã virou noite!!! kkkk — ꧁ঔৣ☬✞ FRAN ✞☬ঔৣ꧂ (@semog71) April 14, 2023

O dia virou noite 🌙

Bem vindo a São Paulo! pic.twitter.com/wNivtrIrGZ — Matheus (@Mathfcc95) April 14, 2023

o dia virou noite aqui do nada q isso — eduardo (@houndsofanxiety) April 14, 2023

Simplesmente o dia virou noite, está chovendo, e eu sem a blusa de frio — Fernandinha (@FeernandaSep) April 14, 2023

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as precipitações vieram acompanhadas de trovoadas, raios e eventuais rajadas de vento, o que pode ocasionar quedas de árvores e formação de alagamentos.

Às 8h12, toda a cidade estava em estado de atenção para alagamentos. Pouco depois das 10 horas, a capital paulista passou para estado de observação. No período, foram registrados ao menos seis pontos de alagamentos, sendo três intransitáveis. Veja aqui mais informações.

Cidade de SP entrou em estado de atenção para alagamentos na manhã desta sexta-feira. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Previsão para os próximos dias

Ainda segundo o CGE, a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista nesta sexta-feira, associada com áreas de instabilidades sobre o continente, vai provocar fortes chuvas e leve declínio das temperaturas no fim de semana.

No sábado, 15, as temperaturas variam entre 18°C na madrugada com máxima prevista de 24°C durante a tarde.

No domingo, 16, a frente fria se afasta do litoral de São Paulo e as condições do tempo voltam a melhorar. A temperatura mínima deve ser de 18°C e a máxima de 24°C no período da tarde.

