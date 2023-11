Tentativa de assalto termina em tiroteio na região da Faria Lima, em SP; três suspeitos são detidos

Três suspeitos trocaram tiros com um agente da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de folga após serem flagrados em uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira, 22, na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. Um deles, de 16 anos, foi baleado na perna e precisou ser socorrido para um hospital da região – o quadro de saúde dele é considerado estável.

Outro suspeito foi preso logo após o confronto e um terceiro foi apreendido durante a tarde, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O caso ocorreu por volta de 10h25 na Rua Elvira Ferraz, a menos de uma quadra da Avenida Brigadeiro Faria Lima, considerada um centro econômico da cidade. O local também fica próximo ao Shopping Vila Olímpia.

Agente da GCM de folga troca tiros com três suspeitos na região da Faria Lima Foto: Guarda Civil Metropolitana

A Guarda Civil Metropolitana afirma que um agente fora do horário de serviço, de 43 anos, passava pela rua quando viu três suspeitos, de 16, 17 e 19 anos, montados em duas motos. Segundo relato do guarda, eles anunciaram um assalto e um deles apontou uma arma para o alvo, um engenheiro de 49 anos, na tentativa de levar sua motocicleta.

Ao observar a situação, o agente da GCM abordou o trio, mas não foi atendido ao solicitar a parada. Os suspeitos, então, teriam atirado contra o guarda, que revidou aos disparos. O confronto ocorreu bem na entrada do estacionamento de um prédio comercial na região.

Um suspeito foi baleado na perna e encaminhado para Hospital do Campo Limpo – o quadro de saúde dele é considerado estável, de acordo com a Guarda Civil Metropolitana. Um segundo foi preso próximo ao local e um terceiro foi detido mais tarde, após ter fugido em uma das motocicletas.

A outra moto foi abandonada na entrada do estacionamento, que passou por perícia no fim da manhã. Segundo a GCM, também foi encontrado no local um revólver calibre .38, com duas munições deflagradas e outra, intacta. A ocorrência foi registrada no 14º Distrito Policial (Pinheiros), que investiga o caso.

Como mostrou o Estadão há alguns meses, moradores da Vila Olímpia relatam insegurança diante do aumento de roubos na região. Em julho, um suspeito de tentativa de assalto disparou contra uma mulher que o filmava a partir da janela de um prédio da Rua Dr. Fadlo Haidar. Não houve feridos, mas o caso chamou a atenção para ocorrências.