Teto de hospital cai e deixa três pessoas feridas em Itapevi, na Grande SP

Parte do teto do pronto-socorro de Itapevi, na Grande São Paulo, caiu na tarde desta segunda-feira, 17. De acordo com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado, cinco equipes e o helicóptero Águia foram deslocados para a unidade, localizada no bairro Cidade Saúde, onde três pessoas ficaram feridas por conta do desabamento. Prefeitura determina interdição do hospital e transfere atendimento às crianças para o pronto-socorro central da cidade.

De acordo com as informações da corporação, uma mulher de 38 anos teve a perna esquerda esmagada e precisou amputar o membro. Ela foi levada pelo Águia para o Hospital das Clínicas, segundo os bombeiros. Uma criança de sete anos teve uma fratura no membro inferior e foi encaminhada ao pronto socorro central. Uma terceira vítima também apresentou ferimentos, mas “sem gravidade”, informou a prefeitura de Itapevi em nota.

Parte teto do Pronto Socorro Infantil de Itapevi cedeu nesta segunda-feira, e deixou três pessoas feridas. Foto: Prefeitura de Itapevi

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou na noite desta segunda que a ocorrência foi registrada na Delegacia de Itapevi, e que a SSP solicitou ao Instituto de Criminalística o envio da perícia ao local do acidente. A pasta não informou, por enquanto, o estado de saúde das vítimas. “Outros detalhes serão passados ao término do registro do boletim de ocorrência”, afirmou a secretaria em nota.

A administração explica que o acidente foi causado por uma uma telha que “cedeu”, e que o prédio da unidade estava passando por uma reforma. O local foi desocupado e interditado para o trabalho da perícia.

“Por determinação da administração municipal, o espaço que estava passando por reforma na parte elétrica, pintura e modificações foi desocupado e interditado até que uma perícia seja realizada no local”, informou a prefeitura (o trecho, porém, foi editado e retirado da postagem original).

Ainda de acordo com a administração, todos os atendimentos da unidade foram deslocados para o pronto socorro central, na rua José Michelloti, 300, localizado na mesma via do PS infantil. A prefeitura avalia se o PS Infantil vai ser reativado ou não.

Pelas redes sociais, o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), informou que todas as crianças que estavam no PS infantil foram transferidas ao PS central, onde serão atendidas até os trabalhos da perícia sobre as razões para o desabamento serem concluídos.

Por meio de um vídeo gravado do local do acidente, Soares também afirmou que o pronto socorro infantil já foi inteiramente desocupado.

“Nós desocupamos, desligamos a energia do prédio para que fosse feita uma vistoria, e já acionei a delegacia de polícia para que mandem uma perícia e seja averiguada a causa do acidente”, disse o prefeito. Em sua fala, ele também prestou solidariedade às vítimas.