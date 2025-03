‘Totalmente injustiçada’: derrota de Fernanda Torres no Oscar vira revolta e tema de fantasia em SP

Fernanda Torres não ganhou o Oscar de melhor atriz por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, mas nem bem o carnaval chegou ao fim e ela já pode ser anunciada a inspiração campeã das fantasias da festa no País.

Na manhã desta segunda-feira, 3, os foliões do bloco Charanga do França, que percorre ruas da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, manifestavam por meio dos figurinos a revolta com a derrota de Torres (e a felicidade com a vitória do longa de Walter Salles).

Oscar e Fernanda viram tema de bloco de carnaval em SP. Foto: Werther Santana/Estadão

PUBLICIDADE O estudante de economia Iamã Rodrigues, de 26 anos, se fantasiou de estatueta do Oscar pela primeira vez. A escolha tinha uma dupla função: “Eu já estava com isso na cabeça. Ou vai ser protesto, ou vai ser celebração. Tem que celebrar a Fernanda pelo menos”, contou ao Estadão. Todo pintado de dourado, o jovem incorporou um troféu indignado. “Não é possível que roubaram o sonho de um País pela segunda vez e dentro de uma mesma família. Totalmente injustiçada. Mas feliz pelo melhor filme”.

Fernanda disputava o prêmio de Melhor Atriz, mas a estatueta acabou nas mãos de Mikey Madison, de Anora. Ainda Estou Aqui também foi indicado na categoria de Melhor Filme, mas o prêmio ficou com Anora. Foto: Giovanna Castro/Estadão

As amigas Carla Barbiere e Carol Lima foram fantasiadas de Pikachu, do Pokemón, em referência ao vídeo no qual Fernanda Torres diz se sentir “um Pikachu” por ter sido aclamada na CCXP, a Comic Con Experience. A fala é uma das muitas da atriz que foram transformadas em memes de sucesso. Ela inclusive levou um broche do personagem para a cerimônia e o assunto rendeu até explicações para a imprensa internacional.

“Apesar de totalmente roubada, a gente ainda está se sentindo um Pikachu. Afinal, Oscar teve - pelo menos um”, disseram as foliãs.

Quem não estampava a revolta com a premiação - e/ou a admiração por Torres - no corpo segurava bandeiras e máscaras com o rosto da atriz.

O bloco também soube usar a temática a seu favor. Os integrantes vestiam uma camiseta azul com a imagem de Fernanda segurando um saxofone e os dizeres: “Totalmente Charangada”.

Bloco Charanga do França, em SP. Foto: Werther Santana/Estadão