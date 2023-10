Travessia de balsa para Ilhabela tem fila de 4 horas após paralisação por causa do vento

Turistas que viajaram para passar o feriado prolongado nas praias de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, enfrentavam fila de quatro horas para a travessia, no início da noite desta quarta-feira, 11. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), as condições climáticas adversas para navegação afetaram o sistema. De manhã, a travessia ficou suspensa durante duas horas devido ao forte vento.

Conforme a pasta, o tempo sem operação gerou uma demanda acumulada, resultando na longa espera. Para quem saía de Ilhabela para São Sebastião, a fila para embarque era de três horas. Houve reclamação e até princípios de tumulto com alegações de “fura-fila”. De manhã, a travessia foi interrompida às 10h55 e voltou a operar às 13 horas. A fila de veículos se estendeu por mais de quatro quilômetros.

A presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ilhabela (ACEI), Heloiza Lacerda, reclamou da falta de organização nas filas. Quando as balsas voltaram a operar, algumas pessoas contabilizavam seis horas de espera na fila não preferencial dos automóveis. Ainda segundo a Semil, houve também uma demanda excessiva devido ao feriado prolongado.

Longas filas e confusão na travessia de balsas em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo; espera chegava a 4 horas para embarcar Foto: DH/Divulgação

Para esta quinta-feira, 12, a Defesa Civil emitiu um alerta para ventos fortes no litoral norte e o serviço de travessias por balsas pode voltar a ser afetado. Conforme o órgão, o alerta se estende das 15 horas de quinta até às 21 de sexta-feira, 13. Os ventos podem chegar a 74 km por hora.

De acordo com o Departamento Hidroviário (DH) responsável pelo sistema, toda vez que os ventos atingem velocidade superior a 46 km/h, o serviço é parado.