Trecho da Av. Nove de Julho onde diplomata foi baleada teve 11 furtos de celular somente em janeiro

No trecho da Avenida Nove de Julho, em São Paulo, onde a diplomata colombiana Claudia Ortiz Vaca foi baleada, na manhã desta sexta-feira, 14, foram registrados em janeiro 13 crimes ao todo, sendo 11 furtos de celular e 2 roubos do mesmo tipo de aparelho, segundo mostra o Radar da Criminalidade do Estadão, mapa interativo por meio do qual é possível pesquisar os índices de criminalidade em um raio de 500 metros a partir de qualquer endereço determinado.

Em janeiro de 2024 foram registrados 14 crimes nessa mesma área. Num raio de 500 metros do local onde a diplomata foi baleada estão vias movimentadas como as ruas Estados Unidos e Pamplona, trecho da Oscar Freire e a Alameda Campinas. A Secretaria da Segurança Pública afirmou, em nota, que o policiamento nessa área “foi intensificado” (leia mais abaixo).

Táxi foi abordado por assaltantes na Avenida Nove de Julho, próximo da Alameda Lorena. Foto: Ítalo Lo Ré/Estadão

A colombiana foi atingida por um tiro depois que ladrões abordaram uma mulher dentro de um táxi, próximo à esquina da Nove de Julho com a Alameda Lorena, justamente para tentar roubar o celular dela. Um policial militar de folga testemunhou a cena e interveio. Um dos tiros atingiu Claudia, que estava caminhando pela calçada da avenida. Um suspeito foi preso.

PUBLICIDADE Na área total da delegacia de Polícia Civil que engloba o trecho onde a diplomata foi ferida, o 78.º Distrito Policial (Jardins), foram registrados em janeiro 351 crimes, sendo 299 furtos de celular, 38 roubos desse tipo de aparelho e 14 furtos de veículos. O número de crimes na área caiu 35% em janeiro, comparando com janeiro de 2024. Em toda a capital foram 11.517 crimes em janeiro, sendo furto de celular o mais comum (4.195), seguido de roubo de celular (3.929).

Questionada pela reportagem sobre os índices de criminalidade na região da Avenida Nove de Julho, a Secretaria da Segurança Pública afirmou, em nota, que o policiamento nessa área “foi intensificado”. “As ações são pautadas pelo reforço da presença policial em pontos estratégicos e por investigações rigorosas, conduzidas com o apoio da inteligência policial para a identificação e prisão de criminosos.

Segundo a pasta, os roubos de celulares no endereço mencionado caíram em janeiro de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior, de 18 para 13 casos. As operações policiais promovidas na região neste ano já resultaram na prisão e apreensão de 113 infratores, diz a secretaria.

“Além disso, a área é contemplada pelas operações Mobile e Big Mobile, que tem como objetivo combater roubos, furtos e a receptação de aparelhos celulares. Em uma das edições, na última segunda-feira, 69 pessoas foram presas e 10,7 mil aparelhos sem comprovação de procedência foram apreendidos”, segue a nota.

Sobre o caso ocorrido nesta sexta-feira, a pasta informou que a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 19 anos por tentativa de roubo e o 78º Distrito Policial (Jardins) segue com as investigações para identificar e prender todos os envolvidos, além de esclarecer as circunstâncias do crime.

Conforme o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, Claudia tem quadro de saúde no momento estável. Ela foi levada ao Hospital Albert Einstein.

Onda de crimes violentos preocupa

Em 2024, os roubos caíram na capital, mas a repercussão de crimes com emprego da violência tem aumentado a percepção de insegurança na cidade.

Na semana passada, um homem de 55 anos foi baleado durante assalto dentro de uma padaria na Rua Simão Álvares, em Pinheiros, zona oeste. O ataque ocorreu apenas um dia após outro homem ser baleado em tentativa de roubo no bairro, na Rua Capote Valente.

Há um mês, o ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, foi morto a tiros nas proximidades do Parque do Povo, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo. Ele estava em sua bicicleta quando foi abordado por assaltantes.