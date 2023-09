Trio invade casa e faz família de feirantes refém na zona oeste

SÃO PAULO - Uma família de feirantes foi feita refém por três assaltantes, entre eles um adolescente, na noite de quarta-feira, 17, ao ter a casa invadida no Parque São Domingos, na zona oeste da capital paulista.

Eram 20h quando policiais militares da 3ª Companhia do 49º Batalhão cercavam uma das residências da Rua Professora Altina Maynard Araújo. Havia três pessoas em poder dos bandidos, armados com três revólveres, sendo um calibre 32 e dois calibre 38.

O trio resolveu se entregar com a chegada de um advogado e do pai do adolescente. As vítimas foram libertadas ilesas. Com os criminosos foram apreendidos também celulares. Em frente à casa das vítimas, os policiais encontraram um Classic bege, mesmo carro no qual os bandidos teriam chegado.

Segundo a PM, o veículo foi roubado no último dia 14 na zona sul de São Paulo, mas não se sabe ainda se o trio detido está envolvido neste crime. O flagrante foi registrado no 33º DP (Pirituba).