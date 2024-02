Turista morre afogado na Praia Grande ao se soltar de prancha de isopor

O chamado para o resgate foi feito pela mãe da vítima, Ângela Aparecida, de 57 anos. A mulher indicou o local onde o filho teria se afogado, mas, segundo o GBMar, as buscas iniciais não o localizaram.

Na noite de quinta, 8, o corpo do homem foi encontrado no bairro Vila Tupi, próximo do local onde ele se afogou. De acordo com o GBMar, os familiares reconheceram o corpo de Hugo no Instituto Médico Legal (IML) nesta sexta-feira, 9.