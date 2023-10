Turistas levam oito horas para chegar ao litoral pela Tamoios

SÃO SEBASTIÃO - Mostoristas que deixaram a capital levaram oito horas para chegar ao litoral norte de São Paulo pela Rodovia dos Tamoios. O congestionamento é intenso desde as primeiras horas do dia. A Polícia Rodoviária orienta os motoristas a procurarem alternativas, mas a situação é complicva

A ida para o litoral norte está deixando quem deixa a capital paulista mais estressado do que se poderia imaginar. A duplicação das pistas da rodovia Tamoios está inteiramente congestionada, apesar de o aviso para se evita-la buscando alternativas como a rodovia Mogi-Bertioga. O congestionamento é intenso desde as primeiras horas de hoje. A Polícia Rodoviária está procurando avisar os motoristas para não entrarem na Tamoios, e buscarem alternativas. Esta é a situação do tráfego no Litoral Norte, na chegada de Ubatuba e São Sebastião. Quanto a Santos e Guarujá, o tráfego é intenso, com alguma lentidão, mas ainda assim os veículos conseguem chegar a baixada. Até o momento também, informa a Polícia Rodoviária, não houve nenhum problema. (Reginaldo Pupo, de São Sebastião))