Um pedaço do Egito perto da Paulista? Shopping traz exposição gratuita

Um passeio pelo shopping quase sempre é sinônimo de dia de compras, mas, e se em meio a vitrines de lojas, houvesse uma janela para o passado? É mais ou menos isso que o público encontra no terceiro piso do Shopping Pátio Paulista, na região central da cidade, que até 24 de setembro recebe a exposição Egito Antigo, com peças originais e réplicas do Museu Itinerante Mistérios do Antigo Egito.

A entrada é gratuita, basta resgatar cupom e agendar horário no aplicativo do empreendimento. A exposição fica aberta de segunda-feira a sábado das 12h às 21h, e nos domingos e feriados das 14h às 20h. A visitação dura 40 minutos.

“Como o Antigo Egito tem vários períodos, nossa exposição traz um pouco de cada um deles. Temos peças do Reino Antigo até o período Ptolomaico, quando finaliza a Era Faraônica com a Cleópatra”, diz Bianca Urbano, historiadora do museu itinerante. “A ideia é pensarmos o Egito para além do misticismo e do eurocentrismo.”

As peças, originais e réplicas, segundo Bianca, vieram do Egito e são parte do acervo do colecionador brasileiro Maisur Musa. Vale o destaque a uma estátua de 4,5 mil anos a.C. (período Neolítico). De argila, ela representa uma figura feminina e tinha uma função religiosa.

Peças originais do Egito Antigo; à esquerda, estátua do período Neolítico Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A exposição é divida em seis ambientes temáticos. Cinco deles representam algum aspecto ou período do Egito Antigo (ala dos Faraós; Sociedade e Religião; Período Ptolomaico; Tumba de Tutancâmon; e ala Mortuária). Há também um espaço mais “instagramável”, que permite fotos em uma estrutura que busca demonstrar a grandiosidade da arquitetura egípcia.

Para além das múmias, sarcófagos e bustos famosos de Cleópatra e Nefertiti, mais conhecidos e quase sempre associados ao Egito Antiga, a exposição traz boas surpresas. Entre elas uma réplica da estátua da rainha faraó Hatshepsut, que traz uma discussão sobre o papel da mulher na antiguidade, e um porta-delineador egípcio – a maquiagem era muito importante para o povo e tinha várias finalidades.

Exposição tem peças originais e réplicas que vieram do Egito e são parte do acervo do colecionador brasileiro Maisur Musa Foto: Tiago Queiroz/Estadão

É interessante observar como cada peça, por mais singela que possa parecer, serve para levantar uma série de questionamentos e ajuda a resgatar a história de pessoas que viveram há milhares de anos. A exemplo da Paleta de Narmer, que retrata a unificação do Alto e do Baixo Egito.

“Provavelmente foi uma guerra sangrenta. Temos o faraó em evidência, porque ele sempre vai estar em destaque. Aqui temos soldados com armas. Embaixo, temos uma criatura mitológica. Duas cabeças que ao mesmo tempo demonstram uma briga e um entrelaçamento”, conta Bianca, destacando algumas gravuras da paleta.

Réplica da Paleta de Narmer é uma das atrações da exposição Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Um museu dentro do shopping

O Pátio Paulista tem buscado ao menos desde 2021 firmar parcerias com museus para trazer partes dos acervos para o shopping em exposições gratuitas. Antes do Egito Antigo, por exemplo, houve uma mostra sobre o Império Romano.

“A ideia do nosso shopping é continuar realizando esse tipo de atividade, porque a gente se entende hoje como parte fundamental do eixo cultural que é a Avenida Paulista. Estamos bem no início da avenida, recepcionamos as pessoas no corredor cultural oferecendo pra elas essas exposições”, diz Gabriel Lima, gerente de marketing do Shopping Pátio Paulista.

Gabriel Lima, gerente de marketing do Shopping Pátio Paulista, destaca o 'eixo cultural' da região Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Lima conta que a mostra recebe por volta de 500 pessoas por dia. A soma de visitantes quase alcançou a marca dos 20 mil. Eles também recebem escolas, nove já visitaram a exposição.

As amigas Karen Fernandes, de 46 anos, e Maria Jocelina de Azevedo Pires Barreto Fonseca, também de 46, têm acompanhado a programação e trazido os filhos para as exibições. “Só entendemos o nosso presente estudando nosso passado”, afirma Karen.

“É uma jogada muito boa”, avalia Maria Jocelina. “Os jovens que estão sozinhos no shopping só olham vitrines. Se eles têm a oportunidade de passar aqui e ter uma curiosidade é um convite automático para sair de uma cultura de consumismo para entrar numa cultura de conteúdo e de conhecimento.”

Filhas de Karen Fernandes na exposição Egito Antigo; entrada é gratuita Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Como visitar?

Exposição “Egito Antigo”

Local: Shopping Pátio Paulista

Data: até 24 de setembro

Horário: de segunda-feira a sábado das 12h às 21h. Domingos e feriados das 14h às 20h

Valor: Gratuito. É preciso agendar visita pelo aplicativo “Pátio Paulista”, disponível para Android e iOS