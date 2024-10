USP vai fechar câmpus e faz alerta sobre estacionamento por causa de nova chuva

O câmpus da Universidade de São Paulo (USP) no Butantã, na zona oeste da capital, estará fechado no sábado, 19, devido à previsão de um novo temporal, segundo comunicado emitido à comunidade pela prefeitura do câmpus. Além de aulas, a Cidade Universitária é aberta aos sábados para realização de esportes, como corrida e ciclismo.

Terão a entrada liberada apenas os inscritos na prova da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) nos Centros de Aplicação localizados na Escola Politécnica, no Instituto de Física e no Instituto de Matemática e Estatística. A previsão é de que uma frente fria trará precipitações significativas e rajadas de vento que podem ultrapassar os 60km/h, além de possível queda de granizo em algumas regiões do Estado, alerta a Defesa Civil. O acumulado de chuva pode chegar a 200 mm.

Na última sexta-feira, 11, uma forte chuva deixou 3,1 milhões de imóveis da capital e da região metropolitana sem luz. Para evitar novos transtornos, a USP recomendou que a partir desta sexta-feira, 18, aqueles que estiverem no câmpus evitem estacionar veículos sob árvores, bem como permanecer em áreas próximas a árvores.

“Recomendamos também que aparelhos eletrônicos sejam desligados das tomadas e que as janelas sejam travadas para evitar acidentes”, afirma o comunicado.

“Em caso de urgência no câmpus, fazer um chamado pelo Aplicativo Campus USP ou entrar em contato com a Guarda Universitária pelos telefones de emergência 3091-4222 ou 3091-3222″, completa a instituição.

Campus Butantã da USP estará fechado no sábado, 19, devido à previsão de tempestade Foto: Nilton Fukuda/Estadão

A USP registrou, em decorrência do vendaval ocorrido na última sexta-feira, 11, queda de 18 árvores na Cidade Universitária. Por conta disso, algumas avenidas e ruas ficaram interditadas. Por outro lado, o fato de toda a rede elétrica da USP ser subterrânea evitou prejuízos elétricos no campus.

“Parte das árvores que caíram já possuía autorização da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, solicitada pela Prefeitura do câmpus, com contratação de empresa para a remoção. No entanto, o Ministério Público oficiou a USP para suspender todas as remoções no campus. Neste momento, estamos encaminhando ao Ministério Público um relatório sobre o ocorrido, para que possamos imediatamente retomar a retirada das árvores que oferecem risco de queda”, diz a prefeitura universitária.