Usuários de drogas atacam carros na Cracolândia e PM reage com bombas; veja vídeo

Um grupo de usuários de drogas atacou motoristas que passavam pela Rua Vitória, na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Os dependentes atacaram motoristas com pedras, paus e também reagiram à ação de policiais militares. O ataque foi filmado e as imagens estão em poder da PM.

Usuários de drogas atacam motoristas na Cracolândia Foto: Reprodução/YouTube

O Estadão teve acesso ao vídeo e confirmou com oficiais da PM a sua veracidade. De acordo com dados do boletim de ocorrência da PM, uma equipe de policiais do Pelotão Matricial foi despachada pelo Centro de Operações da PM (Copom) por volta das 14 horas desta sexta-feira, dia 9.

Quando chegaram ao local, os PMs fizeram uma ação de controle de distúrbios civis, controlando a multidão que atacava os carros. De acordo com a Polícia Militar, o comando do pelotão informou que foram usadas “munições químicas (bombas de gás)” durante a ação. Ainda de acordo com a polícia, não houve policiais feridos e nem danos a viaturas. Até o fim da tarde, ninguém havia sido preso.

O fluxo de dependentes de drogas no centro tem sido utilizado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) e por guardas civis para achacar comerciantes da região central da cidade. Os guardas e os traficantes exigem pagamento de até R$ 30 mil de comerciantes para retirar o “fluxo” da frente de estabelecimentos da região, levando os dependentes para outras ruas, evitando roubos e saques. A polícia abriu inquérito sobre o caso.