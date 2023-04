Cracolândia: usuários de drogas queimam sacos de lixo; polícia afirma que foi hostilizada

Srs. as 18h27 acionamento p/ incêndio em via pública na R. Gal Osório X Al. Barão de Limeira. Chamados com outros endereços (Con. Nébias, R. dos Gusmões). O CB disp. 1 vtr. No local pequenos focos de fogo que foram rapidamente extintos, sem vítimas. Policiamento está no local.