Vai curtir o carnaval em São Paulo? Veja bloquinhos que tiveram mais roubos de celular em 2024

Antes de sair para curtir o carnaval, é preciso estar atento à hidratação, ao protetor solar e aos roubos e furtos de celulares. No ano passado, os dias de folia - ou seja, de sábado de carnaval até terça-feira - registraram 1.987 crimes, sendo 1.711 deles próximo aos bloquinhos.

O levantamento toma como base o endereço de concentração dos blocos, que muitas vezes são itinerantes, e inclui todos os registros em um raio de três quilômetros a partir do local de saída dos cortejos. Isso ajuda a medir também as ocorrências em possíveis pontos de dispersão.

Foliões em bloco na Avenida São João, no centro da capital Foto: Werther Santana/Estadão

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informa que irá reforçar o policiamento nos locais com grande concentração de foliões (leia mais abaixo).

Vale lembrar: as ocorrências a seguir consideram os casos registrados no período carnavalesco de 2024 (de 10 a 13 de fevereiro) e não correspondem à contagem deste ano.

Além disso, considera todos os dias de carnaval. Desta forma, mesmo que o bloco saia somente no sábado, o monitoramento considera os crimes acontecidos na região em todos os dias de folia.

Atenção na zona oeste

Os perímetros ao redor dos blocos Bloco Bastardo e GringolÔco lideraram em número de casos no ano passado. Os cortejos, ambos sob o leque da Subprefeitura de Pinheiros, na zona oeste, registraram 816 e 692 ocorrências, respectivamente.

Entre os cinco blocos com mais ocorrências, o Je Treme Mon Amour afirmou, em nota, compartilhar da preocupação com a segurança na região e disse ter buscado apoio da comunidade e de órgãos públicos para mitigar os casos.

“A recente instalação de uma base fixa da Polícia Militar na Praça Don Orione, ponto central de nosso desfile, trouxe uma melhora significativa na segurança, inibindo furtos e outros delitos”, acrescentou.

A reportagem também entrou em contato com a organização de outros blocos com alto número de ocorrências para entender a dinâmica de segurança no percurso e aguarda resposta. Os responsáveis pelo GringolÔco não foram localizados.

Carnaval e pré-carnaval puxam ocorrências de fevereiro

O centro foi o lugar da maioria das ocorrências na cidade. A zona sul vem em segundo lugar. Por outro lado, a zona norte teve o menor número de incidentes na cidade durante o carnaval de 2024.

A maioria dos bloquinhos aconteceu durante o fim de semana. E na maioria das zonas, o número de ocorrências aumentou nos períodos de pré-carnaval e carnaval, quando comparado ao resto do mês.

Como se proteger de roubos no carnaval

Em vídeo divulgado pelo governo estadual, a delegada Fernanda Herbella, chefe da Divisão Especializada em Atendimento ao Turista da Polícia Civil de São Paulo, indica as melhores medidas para prevenir subtração dos pertences. O objetivo é criar obstáculos.

O uso de capinhas de celular com cordões por dentro da roupa, bem como porta-notas, pochetes ou doleiras também são uma boa recomendação. O criminoso não vai agir, porque ele procura facilidade, alguém mais fácil, que ofereça a ele rapidez para deixar o local Delegada Fernanda Herbella

Em nota, a SSP informa reforço nos locais com grande concentração de foliões, com policiais à paisana, agentes fluentes em línguas estrangeiras, policiais femininas e novas tecnologias. “As ações de inteligência e vigilância têm sido constantemente aperfeiçoadas para garantir que a festividade ocorra com maior segurança,” adiciona.

Como chegamos até aqui

Para chegar ao resultado que você acompanhou nos últimos parágrafos, a reportagem localizou blocos de carnaval aprovados pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo (SMC) com cortejo entre 01/02 e 04/02.

O Mapbox foi a ferramenta utilizada para geolocalizar (extrair longitude e latitude) os blocos, e o QGIS foi a ferramenta utilizada para calcular a quantidade de crimes em um raio de 3km.

Apenas cortejos com endereço completo foram utilizados. Considera-se um endereço completo os bloquinhos com Rua, Número e Subprefeitura. Ao todo, 117 festejos cumpriram essa regra.

Se um crime ocorre em uma área que pertence a mais de um bloco, ele é contabilizado em todos os cortejos correspondentes.

Isso significa que uma mesma ocorrência pode aparecer na contagem de diferentes blocos simultaneamente, refletindo a sobreposição territorial entre eles.

A identificação dos crimes segue a metodologia do Radar da Criminalidade, que pode ser acessada aqui.