Vai passear na Liberdade? 7 dicas para evitar perrengues no fim de semana

A Liberdade, tradicional bairro do centro de São Paulo, passa a fazer parte do programa municipal Ruas Abertas, que promove o bloqueio de vias para carros aos domingos e feriados e libera os espaços para uso e circulação exclusiva de pedestres (veja quais ruas vão ser fechadas na região). A medida começa a valer neste domingo, 1º de outubro, e as interdições funcionarão das 9h às 20h.

Na possibilidade do local ser ainda mais frequentado, o Estadão preparou uma lista com sete dicas e sugestões de como aproveitar o bairro e, ao mesmo tempo, escapar de eventuais perrengues que podem atrapalhar o passeio dos turistas.

Para isso, a reportagem conversou com o engenheiro civil e empresário Edson Kaneko, morador da Liberdade há 26 anos e administrador da página Achados da Liberdade, na internet. Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, perfil é voltado justamente para promover as atrações do bairro.

Chegar de Metrô é a melhor opção

Para chegar ao bairro, o meio mais recomendado é o transporte público. O trajeto da Linha 1-Azul do Metrô inclui a estação Liberdade, com saída direta para a Praça da Liberdade, que recebe a feirinha de artesanato e culinária aos finais de semana.

Mesmo sem a cobrança da Zona Azul, que não funciona aos domingos, ir de carro para o local não é uma boa ideia, principalmente aos finais de semana. Além dos bloqueios promovidos pela Prefeitura em função do programa Ruas Abertas, as ruas do bairro acabam ocupadas pelos carros do artesãos usados para transportar as barracas que o grupo monta para expor as artes que produzem.

Ainda por cima, segundo Kaneko, os estacionamentos são caros, cobrando taxa de até R$ 40 pela permanência de até 12 horas. “A média gira em torno de R$ 25 a R$ 30, mas alguns lugares chegam a cobrar R$ 40″, diz. ”O melhor jeito de chegar ao local é de metrô mesmo”.

Rua Galvão Bueno, na Liberdade, será um das vias fechadas para carro aos domingos e feriados a partir deste final de semana. Foto: Werther Santana/Estadão

Se não quiser pegar filas, faça reservas nos restaurantes

Outra forma de usufruir a Liberdade é pela variada culinária do bairro. Contudo, em alguns restaurantes, o tempo de espera para comer no almoço pode ser de 40 minutos a uma hora, dependendo do horário e do local. A dica é fazer reservas ou tentar garantir mesa em horários fora do pico de atividade dos estabelecimentos.

Segundo Edson Kaneko, os restaurantes na Liberdade começam a servir antes do meio-dia, e alguns costumam esticar até o jantar, sem interromper o serviço depois do almoço. “Uma ideia é comer algo para saciar a fome na feirinha, e depois comer em um restaurante depois das 14h30, 15h, quando já não tiver muito tempo de fila”. sugere.

Idioma pode ser um problema?

Não necessariamente. Vai depender do seu roteiro. Apesar de a maioria das lojas e restaurantes terem funcionários brasileiros ou que dominam a língua portuguesa (e também placas e cardápios no idioma do Brasil), existem estabelecimentos espalhados pela Liberdade que são voltados à própria comunidade imigrante.

“Há restaurantes chineses, por exemplo, que não têm cardápio traduzidos e que é frequentado só por chineses”, diz Kaneko. “Mas, esses locais são bons também se estiver interessado em comer uma comida mais tradicional e ‘raiz’”.

Não gosto de comida oriental. E agora?

Primeiro, a sugestão é experimentar. São tantas opções que a probabilidade de encontrar algo que satisfaça o seu paladar é alta. Uma iguaria muito procurada atualmente na Liberdade é o Takoyaki, bolinho feito com uma massa de panqueca, recheado com pedaços de polvo picado - o prato pode ser encontrado na feira da Praça da Liberdade.

O bairro é repleto de restaurantes orientais e de diferentes etnias: japonês, chinês, tailandês, coreano etc. Mas, quem não se interessar pela culinária oriental mais tradicional, mas deseja tentar algo diferente, pode comer em restaurantes que servem pratos típicos de outros países, como Afeganistão e também do Haiti. A Paróquia Nossa Senhora da Paz, na Rua do Glicério, é um ponto conhecido por acolher imigrantes haitianos e etiopianos.

É possível aproveitar o passeio se estiver chovendo?

Sim! Nos dias de chuva, os turistas têm a possibilidade de aproveitar as exibições de filmes que acontecem em um cinema de rua, na Liberdade. Aos domingos, o edifício Bunkyo, onde funciona o prédio da Imigração Japonesa (Rua São Joaquim, 381), promove sessões de filmes e desenhos asiáticos em uma sala com mais 1,1 mil lugares. Às quartas-feiras, os eventos são gratuitos.

Em dias de chuva, é possível aproveitar a Liberdade visitando museus e indo ao cinema de rua, que fica na Rua S]ao Joaquim. Foto: Werther Santana/Estadão

Como curtir sem precisar gastar?

A Liberdade é predominantemente um bairro comercial. Mas há também pontos interessantes, como jardins orientais e o Largo da Pólvora, que têm áreas verdes e que são alternativas agradáveis para descansar. Além disso, há apresentações artísticas e culturais de rua, organizadas pela Associação Cultural Assistencial da Liberdade, e eventos gratuitos no edifício Bunkyo que os visitantes da Liberdade podem visitar.

As principais ruas do bairro, por si só , são um atrativo. Elas chamam a atenção pela decoração de luminárias orientais e portais de arquitetura japonesa. “Muitas pessoas acabam vindo para tirar fotos”, comenta Kaneko.

Para ele, até nas vitrines das lojas há mercadorias divertidas para serem registradas: “Há galerias de lojas especializadas em universo geek ou K-Pop (popular estilo de música sul-coreano), que expõem artigos de desenhos, bonecos de personagens, e pôsteres que os turistas também gostam de fotografar”.

Comércio

Muitos comerciantes informais de outros pontos da região central migram no domingo para as ruas da Liberdade (especialmente em cima do viaduto, na Galvão Bueno), explica Kaneko. Nem todos têm licença da Prefeitura para vender mercadorias no local.

Nos comércios regulares, é mais fácil verificar a procedência dos produtos e a certificação por órgãos de regulamentação. Vários itens do comércio informal, embora mais baratos, podem ter qualidade duvidosa.