Vai viajar perto de SP? Veja dicas para organizar o passeio

Antes de pegar a estrada, quatro pontos são fundamentais para não errar na escolha do seu destino: Quem vai com você? Quanto você quer gastar? Quer passeios com ou sem emoção? Quanto tempo você vai ficar fora? O Bate-Volta SP traz dicas de destinos para cada tipo de viagem.

Para quem for viajar com crianças, por exemplo, as opções são os parques aquáticos de Águas de São Pedro, as réplicas de dinossauros de Salto ou Joanópolis, a Capital do Lobisomem. Já para quem não está disposto a gastar muito, as alternativas de turismo rural com baixo custo são variadas em Itu, Socorro, Jarinu e Serra Negra. Aos aventureiros, os destinos mais radicais são as cachoeiras de Brotas ou a Lagoa Azul de Cubatão. Entre os lugares mais afastados da capital que valem a visita estão Ilha Comprida e Barra Bonita.

O que fazer em Águas de São Pedro? Cidade atrai turistas que buscam saúde e bem-estar

Menor município do Estado de São Paulo e segundo menor do País em extensão territorial, Águas de São Pedro, a cerca de 190 quilômetros da capital paulista, foi projetada e inaugurada oficialmente em 1948 como um destino voltado para o turismo de saúde e bem-estar graças às propriedades químicas encontradas no solo do local. Hoje, a cidade da Serra do Itaqueri continua atraindo visitantes exatamente por isso.

A grande maioria dos turistas é atraída pelas ofertas de banhos do Fontanário e do SPA Thermal, carros-chefe do município, localizados na praça central, além do alinhamento entre bem-estar e segurança (o último homicídio, dizem, foi registrado em 1980). Leia a reportagem completa.

‘Jurassic Park’ no interior de SP tem dinossauro de 15 metros

Fechado por mais de um ano para reformas, o Parque Rocha Moutonnée de Salto reabriu seus portões em setembro com novas réplicas gigantes de dinossauros, cenários “instagramáveis” com homens das cavernas e pistas de acessibilidade.

Às margens do Rio Tietê e a 100 quilômetros da capital, o parque já distribuiu mais de 10 mil ingressos para visitas. A grande novidade do “Território dos Dinossauros” é literalmente gigante: com 15 metros de altura, a réplica de um braquiossauro foi posicionada na entrada do local e ultrapassa as árvores do entorno, sobrepondo-se no cenário e visível até o outro lado do Tietê. Só o pescoço do bicho pesa 4 toneladas e o radier (a laje construída para a sua sustentação) tem outras 40. Leia a reportagem completa.

‘Capital do Lobisomem’ fica escondida entre as montanhas da Mantiqueira

“Quem conta um conto aumenta um ponto”, diz o ditado. A cerca de 120 quilômetros de São Paulo e na divisa com Minas Gerais, o município de Joanópolis mantém há séculos uma lenda que permanece desde sua fundação, ainda no século 19, e que já tomou tantas formas e relatos ao longo dos anos que fica difícil entender quem dentre seus pouco mais de 10 mil habitantes realmente acredita nela e quem apenas embarca no mito de que aquela é, de fato, a capital brasileira do lobisomem.

Apesar do apelo, a fama de Capital do Lobisomem geralmente ofusca outros atrativos de Joanópolis, que é conhecida também como Joia da Mantiqueira pela beleza natural que preserva em todos os cantos. Mesmo quem não se interessa tanto assim por lendas e folclore consegue encontrar na cidade alguns dos pontos de turismo ecológico mais exuberantes de São Paulo, principalmente pelas cachoeiras. Leia a reportagem completa.

Socorro tem Maria-Fumaça, pedalinho e esporte radical

Sob o slogan “onde ainda se vive”, Socorro, a cerca de 140 quilômetros de São Paulo, se tornou há dois anos o primeiro município brasileiro reconhecido como “cidade lenta” ou “cidade de bem-estar”. Para isso, o destino turístico investiu em acessibilidade e preservação dos seus muitos pontos turísticos, que misturam atrações naturais, rurais, de aventura e religiosas por 11 rotas.

Socorro reúne as belezas naturais da Serra da Mantiqueira, perto da divisa de São Paulo com Minas Gerais. Parte do Circuito das Águas Paulistas, ainda tem uma lenda de quem bebe muito da sua água acaba ficando por lá. Leia a reportagem completa.

O que fazer em Jarinu? Passeio a cavalo, vinícolas e fartura da roça a menos de 100km de SP

Parte da região metropolitana de Jundiaí e a menos de 100 quilômetros da capital paulista, Jarinu é uma das dez cidades que compõem o Circuito das Frutas de São Paulo. O consórcio tem como foco a criação de roteiros turísticos e eventos que explorem a riqueza rural da região. Mas nem só de frutas vive o turismo rural de Jarinu.

A produção dos Cogumelos Mazzei, por exemplo, é conhecida e indicada por todos na cidade. Na loja, você consegue ver o cultivo dos diferentes tipos de cogumelos, comprá-los in natura e ainda observar como são produzidos. Leia a reportagem completa.

O que fazer em Serra Negra? Cidade tem cópia da Fontana di Trevi e Disney de Robôs

Serra Negra tem atraído turistas ao longo dos últimos meses graças à recém-inaugurada réplica da Fontana di Trevi. Homenagem à grande e ainda pulsante herança histórica que a cidade carrega desde que começou a receber imigrantes italianos no final do século 19, a atração tem chamado a atenção para o bem e para o mal, mas está longe de ser o único ponto que vale a pena visitar no município.

Com aproximadamente 30 mil habitantes, Serra Negra fica a menos de 3h da capital paulista e consegue reunir opções para gostos variados, com passeios que vão da aventura ao sossego, passam por um centro animado, mas podem também se isolar em meio a um parque ecológico ou restaurante nas áreas mais afastadas da cidade. Leia a reportagem completa.

Brotas reúne aventura na água, história caipira, cachaça e até estudo do universo

A cerca de 240 quilômetros de São Paulo e bem no meio do Estado, Brotas ganhou o título informal (por enquanto) de “capital nacional da aventura”, graças às atividades de rafting que atraem visitantes para os seus muitos rios e cachoeiras. As opções de roteiro por lá vão além da adrenalina e incluem também museus, gastronomia, centro de ciências e uma hotelaria de forte integração com a natureza. Leia a reportagem completa.

Parque perto de SP tem cachoeira paradisíaca e lagoa azul escondida na mata; veja como é

Escondida entre as florestas de dois morros no Parque Estadual da Serra do Mar, a Cachoeira da Lagoa Azul tem se firmado como um destino concorrido para quem quer se refrescar nos dias de calor. A menos de 70 quilômetros do centro de São Paulo, o cenário paradisíaco fica nos limites de Cubatão e contrasta diretamente com a fama da cidade, que tem os maiores índices de poluição atmosférica no Estado e está entre as dez piores do Brasil. Leia a reportagem completa.

Conheça a cidade que baniu quiosques, tem 74 km de praias e guarda as maiores dunas de SP

Apesar de ser um dos primeiros locais do Brasil a receber europeus degredados ainda no século XV, Ilha Comprida é um município relativamente jovem no litoral sul e foi emancipado há pouco mais de 30 anos. Mas, com 100% do seu território declarado como Área de Proteção Ambiental (APA), a cidade se mantém até hoje como um dos pontos mais preservados de todo o litoral da Mata Atlântica, guardando tesouros naturais, históricos e culturais, como vilas caiçaras.

Localizada a 207 quilômetros da capital paulista, em uma área marítima que fica na divisa entre os municípios de Cananéia e Iguape, Ilha Comprida é formada basicamente por casas e não por prédios, mantém forte a tradição pesqueira e orgulha-se de preservar uma beleza natural exuberante, espalhada pelos rios, manguezais, várias espécies de aves, 74 quilômetros de praias e dunas que chegam a até 10 metros de altura. Leia a reportagem completa.

Já pensou em navegar e pegar um elevador dentro do Rio Tietê? Veja vídeo do passeio

A 300 quilômetros da capital paulista, o município de Barra Bonita, com pouco mais de 36 mil habitantes, guarda um dos maiores tesouros do Estado e algo que a própria metrópole não tem há décadas: um Rio Tietê ainda vivo, limpo, habitável e utilizado por animais, moradores e turistas. A navegação pelas águas do maior rio de São Paulo é a principal atração de quem visita a cidade, incrementada com um passeio pela eclusa, que foi inaugurada ainda em 1973 e completou em novembro 50 anos desde que se tornou a primeira a ser explorada para o turismo na América Latina. Leia a reportagem completa.