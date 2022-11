Veículos são proibidos de estacionar em ruas da Vila Madalena e Pinheiros durante a Copa; veja onde

Publicidade

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) faz mudanças nas regras de estacionamento na Vila Madalena e em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, a partir deste sábado, 19, por causa da Copa do Mundo do Catar. O objetivo é aliviar o fluxo na região que reúne diversos bares, que devem atrair torcedores para assistirem as partidas.

Ainda de acordo com a CET, a maior parte das alterações será temporária e válida somente para o período da competição, que tem início no domingo, 20, e vai até 18 de dezembro, quando ocorre a grande final.

Segundo a companhia, não estão previstos bloqueios. Durante os jogos, a CET irá intensificar o monitoramento, fiscalização e a orientação do trânsito nos locais e poderá adotar medidas de controle do tráfego para manter a segurança de pedestres e motoristas.

Veículos serão proibidos de estacionar em vias da Vila Madalena e Pinheiros durante a Copa do Mundo; na foto, bar na Vila Madalena. Foto: Alex Silva/Estadão

Os veículos ficarão proibidos de estacionar em período integral nos seguintes trechos das vias:

- Rua Inácio Pereira da Rocha, entre as ruas Deputado Lacerda Franco e Luís Murat.

- Rua Aspicuelta, entre as ruas Vicente Polito e Harmonia - (estacionamento para carga e descarga liberada de 2ª sábado das 6h às 10h em ambos os lados).

- Rua Felipe de Alcaçova, em toda extensão.

- Rua Wisard, entre as ruas Morás e Harmonia.

- Rua Mourato Coelho, entre as ruas Cardeal Arcoverde e Wisard.

- Rua Fradique Coutinho, entre as ruas Wisard e Cardeal Arcoverde.

- Rua Fidalga, entre as ruas Wisard e Inácio Pereira da Rocha

- Ruas Girassol e Harmonia, entre as ruas Wisard e Luís Murat.

- Rua Horácio Lane, entre as ruas Inácio Pereira da Rocha e Cardeal Arcoverde.

- Rua Belmiro Braga, entre as ruas Cardeal Arcoverde e Inácio Pereira da Rocha.

- Rua Padre João Gonçalves, entre as ruas Inácio Pereira da Rocha e Fradique Coutinho.

Para informar à população sobre as mudanças nas vias, a CET realizou reuniões com representantes dos bairros e instalou faixas e banners pela região.

“As mudanças nas regras de estacionamento fazem parte de ações conjuntas, com participação da Subprefeitura Pinheiros, CET, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, Sociedade Amigos de Vila Madalena e representantes dos comerciantes locais, para promover boas condições de segurança aos torcedores durante o período da Copa 2022″, disse em comunicado.