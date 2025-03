Veja as fantasias usadas pelos policiais em SP para prender ladrões de celulares em blocos

A Polícia Civil de São Paulo tem utilizado agentes fantasiados em blocos de carnaval para que eles se misturem aos foliões e identifiquem furtos de celulares. A estratégia, aplicada pelo segundo ano seguido, resultou na apreensão de 11 aparelhos no domingo, 2, e sete no sábado, 1°.

Veja abaixo os disfarces dos policiais foliões.

Cena do crime

Policial fantasiada de "cena do crime", prende ladrão de celular, em Bloco em SP. Foto: Reprodução/@guilhermederrite Foto: Reprodução/@guilhermederrite

No domingo, 2, uma policial usando a faixa amarela e preta usada para isolar cenas de crime participou da da prisão de suspeitos de furtos de telefones celulares em blocos de carnaval na zona sul de São Paulo. Foram 11 aparelhos apreendidos.

Power Rangers

PUBLICIDADE Um grupo de agentes vestidos de Power Rangers prenderam um homem com sete celulares furtados no sábado, 1°. A operação foi realizada em um bloco perto do Parque Ibirapuera, zona sul da Capital, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Assim como o grupo de super-heróis que dá nome à série de televisão dos Power Rangers, os policiais estavam vestidos um de cada cor.

Operação Carnaval. Policiais vestidos de Chapolin, padre, palhaço e power rangers. Foto: Secretaria de Segurança Pública SP Foto: Secretaria de Segurança Pública SP

Padre

Um padre e um Chapolin Colorado formaram uma dupla inusitada para prender um homem suspeito de furtar celulares durante um bloco de pré-carnaval no dia 24, na região da Consolação, no centro da capital. O suspeito estava com seis aparelhos.

Chapolin

A fantasia do herói mexicano, do mesmo criador da série Chaves, também foi usada por outros policiais. No dia 18, agentes vestidos de Chapolin prenderam integrantes de uma quadrilha que furtava celulares durante as festas de carnaval de rua na Vila Mariana, zona sul de São Paulo.

Os policiais identificaram uma mulher e três homens em busca de possíveis vítimas. Ao abordarem os suspeitos, a polícia identificou seis celulares, que foram apreendidos.

