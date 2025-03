Veja imagens da chuva que matou 1 pessoa e derrubou mais de 340 árvores em SP

Chuva provocou alagamento próximo ao Terminal Bandeira, na região central. Foto: Taba Benedicto/Estadão

As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 12, derrubaram 343 árvores, de acordo com a Defesa Civil. Na Avenida Senador Queiroz, no centro, uma árvore caiu sobre um carro e matou uma pessoa.

Ventos superaram os 60 km/h na capital nesta quarta-feira. Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Houve queda de granizo no Butantã, Pinheiros (na zona oeste) e em Itaquera (zona leste). As rajadas de vento chegaram a 62,9 km/h, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura.

Queda de árvore caiu na Rua Morás, no bairro de Pinheiros, na zona oeste. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Segundo o CGE, áreas de instabilidade formaram a chuva com forte intensidade. Toda a cidade ficou em estado de atenção para alagamentos.

Entre as áreas mais afetadas, inclusive com queda de granizo, estão: Butantã, Pinheiros, Campo Limpo, Santo Amaro e Vila Mariana.

Publicidade

Árvore cai e atinge carro na Rua Artur de Azevedo, próximo à esquina com a Rua João Moura, em Pinheiros. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

De acordo com a Enel, concessionária responsável pela distribuição de luz, às 20h58 havia 123 mil clientes sem luz na capital. A região oeste da capital foi a mais afetada.

O bairro de Perdizes foi um dos mais atingidos com a queda de inúmeras árvores e interrupção da distribuição da energia elétrica.

Alameda Barros, na região de Santa Cecília, ficou interditada devido à queda de uma árvore de grande porte. Foto: Victor Vieira/Estadão

Por causa das chuvas, as aulas, eventos e atividades administrativas do período noturno desta quarta-feira do Campus Monte Alegre da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) foram suspensos.

Muro caiu sobre carros em estacionamento na Rua Camargo, no Butantã. Foto: David Friedlander/Estadão

As aulas do campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie também foram suspensas no período noturno desta quarta-feira e no matutino de quinta-feira, 13. Além disso, as atividades escolares do Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo estarão suspensas para todos os alunos nesta quinta-feira.