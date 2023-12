Veja o que abre e o que fecha no feriado de Natal em São Paulo

Em razão do feriado nacional de Natal na segunda-feira, 25, alguns serviços terão o horário de funcionamento alterado na cidade de São Paulo. A vacinação contra a covid-19 e a multivacinação estarão disponíveis para a população. A Prefeitura de São Paulo também divulgou detalhes sobre a suspensão do rodízio de veículos na capital paulista durante as festas de fim de ano.

Veja como ficam alguns serviços durante o Natal:

Poupatempo funciona no feriado?

Os postos estarão fechados na segunda-feira, com retorno das atividades na terça-feira, 26, no horário habitual de cada unidade. Nesta sexta-feira, 22, e no sábado, 23, o funcionamento permanece normal, mediante agendamento.

Procon-SP abre?

Conforme o órgão, as audiências, o setor administrativo, a ouvidoria e os postos avançados localizados dentro de delegacias funcionam normalmente até esta sexta-feira e reabrem na terça-feira.

Já os postos de atendimento presencial no Poupatempo Sé e Santo Amaro terão a seguinte programação de atendimento: funcionam normalmente até sábado e reabrem na terça-feira.

“Os consumidores que, por qualquer motivo, precisarem registrar alguma reclamação, poderão fazê-lo diretamente pelo site, que funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive em feriados”, orienta o Procon-SP.

Correios funcionam?

As agências também não terão funcionamento na segunda-feira, no feriado do Natal.

Bancos abrem no feriado?

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), conforme previsto em Resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Por esse motivo, os bancos não funcionarão na segunda-feira, feriado de Natal.

Na terça-feira, eles voltam a funcionar normalmente para atendimento presencial ao público nas localidades onde não há feriado municipal.

“Nos feriados e fins de semana, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.”

De acordo com a Febraban, carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos nos feriados podem ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

De acordo com a Febraban, as agências bancárias não vão funcionar na segunda-feira, feriado de Natal. Carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos nos feriados podem ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) afirma que na segunda-feira, feriado de Natal, funcionarão normalmente, entre outros serviços, as Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde (AMAs/UBSs) Integradas, inclusive para vacinação contra a covid-19 e a multivacinação.

Veja o que estará aberto no Natal:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 19h;

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas – das 7h às 19h;

Hospitais Municipais (HMs);

Prontos-socorros Municipais (PSMs);

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III e IV;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

Laboratório de Emergência Toxicológica (LET);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Conforme a secretaria municipal, os quatro hospitais veterinários públicos (Norte, Sul, Leste e Oeste) permanecerão fechados ao longo do feriado.

Doação de sangue

A chegada das férias e festas de fim de ano costuma diminuir os estoques de sangue nos bancos da cidade. Por isso, é muito importante fazer doações nesse período. Clique aqui para mais informações sobre agendamento para realizar doação de sangue nos postos da Fundação Pró-Sangue.

Rodízio de veículos

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, afirma que o rodízio municipal de veículos estará suspenso para os veículos de passeio a partir de terça-feira, 26.

“Vão continuar valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF)”, afirma a pasta.

Na segunda, dia do Natal, o rodízio também já não vigora, em razão do feriado.

O rodízio municipal para veículos fica suspenso até 5 de janeiro de 2024, voltando a valer a partir do dia 8 de janeiro. Cabe lembrar que a operação restringe a circulação de veículos no Anel Viário da Cidade nos períodos da manhã, das 7 horas às 10 horas, e da tarde, das 17 horas às 20 horas.

“Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista”, acrecenta a secretaria.

Funcionamento da frota de ônibus

A São Paulo Transporte (SPTrans) afirma que no dia do Natal, assim como na véspera, 24, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6 horas às 19 horas, exceto no Terminal Guarapiranga que está temporariamente fechado devido às obras.

Já os postos Central da SPTrans, Jabaquara e Santana estarão fechados e retornam ao funcionamento normal na terça-feira.

Recarga do Bilhete Único

Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os aplicativos credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível aqui.

Tarifa Zero

Passageiros do transporte público municipal da cidade de São Paulo não pagam mais passagem nos ônibus aos domingos, desde que a medida entrou em vigor no domingo passado, 17. A gratuidade também foi estendida para os dias do Natal, do Ano-Novo e do aniversário de São Paulo (25 de janeiro).

Com isso, os passageiros têm o benefício da Tarifa Zero e poderão se deslocar, da 0h às 23h59, sem realizar o pagamento da tarifa, somente utilizando o Bilhete Único para passar pela catraca. Quem estiver sem um Bilhete também terá a gratuidade garantida, pois o cobrador irá liberar a passagem.

A frota do sistema de transporte público municipal será correspondente a cerca de 4.830 ônibus em circulação.

Festa de Natal 2023 na cidade de São Paulo

A CET afirma que vai monitorar as imediações da Avenida Luiz Dumont Villares, no sentido bairro, que será bloqueada totalmente entre as ruas Francisco Lipi e Tomé Portes. Haverá bloqueio também na Rua Vinte e Quatro de Dezembro entre as avenidas Luiz Dumont Villares e General Ataliba Leonel, das 22 horas desta sexta-feira até as 5 horas da manhã de domingo para a realização do evento.

Alternativas no sentido bairro:

Veículos de grande porte (caminhões e ônibus) deverão seguir pela Rua Lucas de Freitas Azevedo, Avenida General Ataliba Leonel e Rua Professor Marcondes Domingues;

Demais veículos deverão seguir pela Rua Francisco Lipi, Avenida General Ataliba Leonel e Rua Antônio Domingues de Carvalho.

