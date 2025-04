VÍDEO: Câmeras registram momento em que mulher é baleada na Vila Olímpia em SP

Câmeras registram momento em que mulher é atingida por bala perdida na Vila Olímpia em SP 5:28 Vítima caminhava pela Rua Gomes de Carvalho quando foi baleada na perna após tentativa de assalto

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher de 32 anos foi atingida por uma bala perdida durante tentativa de assalto a um casal, na noite de sábado, 12, na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. As imagens mostram a dinâmica da ação dos criminosos, antes, durante e depois de a vítima ter sido baleada na perna esquerda. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Os suspeitos não foram identificados.

PUBLICIDADE O crime ocorreu na altura do número 1.000 da Rua Gomes de Carvalho, uma das mais movimentadas da Vila Olímpia, conhecida por ter bares, restaurantes e escritórios. No momento dos disparos, às 20h, é possível ver várias pessoas circulando pela rua, inclusive uma mulher com uma criança, que chega a ficar abaixada atrás de um carro para se proteger dos tiros. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima já ferida. Ela foi socorrida e permanece internada no Hospital São Paulo.

Bandido saiu correndo e atirando na Rua Gomes de Carvalho, na Vila Olímpia; mulher foi baleada. Foto: Reprodução/Câmera de Segurança/Gabriel

As câmeras mostram um homem sentado em cima de uma motocicleta com uma mochila de entrega nas costas. Ele aborda um casal que está caminhando pela calçada e aponta uma arma em direção a eles.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 27º DP, o homem entregou o seu aparelho celular para o bandido. Em um momento de distração do criminoso, o homem investiu contra o bandido e eles, então, entraram em luta corporal. Foi quando a arma que estava sendo utilizada no roubo caiu ao chão e a vítima a chutou para o meio da rua. A mulher pega o aparelho celular e sai correndo. O homem também corre logo em seguida.

Nesse momento, chega um comparsa do assaltante que, de acordo com as imagens, o esperava alguns metros adiante. O bandido pega a arma no chão e sai correndo e atirando no meio da rua.

Câmeras posicionadas mais à frente na própria Rua Gomes de Carvalho registraram quando uma pedestre que caminhava pela calçada é atingida por um dos tiros. Do outro lado da rua, uma mulher passeava com uma criança. A mulher baleada é socorrida por um rapaz que a ajuda a, com dificuldade e mancando, atravessar a rua.

Em meio à escalada de casos de violência, bairros da zona oeste e sul da capital paulista registraram alta de roubos em fevereiro, segundo dados da SSP. Para acompanhar a dispersão de crimes, o Estadão disponibiliza, de forma exclusiva, o Radar da Criminalidade. A ferramenta calcula o número de ocorrências em um raio de 500 metros de uma localização.

Somente na Rua Gomes de Carvalho e nos arredores, o Radar da Criminalidade aponta que foram registrados 36 crimes em fevereiro deste ano. Sendo a principal incidência, com 25 casos, a de furto de celular.

Tiros em carro blindado

Em março, o Estadão mostrou que um motorista deu ré no veículo para fugir de uma tentativa de assalto com tiro também na Rua Gomes de Carvalho, na Vila Olímpia. O caso ocorreu no último dia 16, por volta das 18h30, e foi registrado por câmeras de segurança. Os criminosos conseguiram fugir.

Câmeras de segurança registram tentativa de assalto em março, na região da Vila Olímpia. Foto: Divulgação/Cosecurity

Nas imagens, é possível ver o momento em que um carro HB20 para no farol. O veículo, um Nivus, parou atrás dos suspeitos. Em seguida, os dois desceram do carro e tentaram realizar o assalto enquanto a vítima ainda estava dentro do veículo.

Conforme o vídeo, um dos assaltantes efetuou um disparo contra o veículo. A vítima, que estava em um carro blindado, dá ré neste momento, para fugir da tentativa de roubo. Os dois suspeitos entram no carro e fogem do local.

Os assaltantes fugiram sem levar nada. Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como disparo de arma de fogo e tentativa de roubo a transeunte no 27º Distrito Policial (Campo Belo).