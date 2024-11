Vídeo: Homem é preso após matar ex-mulher a tiros na região da rua 25 de Março, em SP

A União dos Lojistas da Rua 25 de Março e Adjacências (Univinco25), em parceria com a startup CoSecurity e consultoria de Inbal Blanc, especialista em segurança pessoal e patrimonial, implantou um sistema de monitoramento de câmeras de segurança na região na última semana.

As imagens das câmeras registraram todos os momentos do crime na Ladeira Porto Geral cometido no último sábado. São aproximadamente 60 câmeras que serão integradas ao projeto Smart Sampa e Muralha Paulista, da Prefeitura de São Paulo.