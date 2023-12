Linha 7-Rubi da CPTM: descarrilamento provoca transtorno a passageiros nesta sexta; veja vídeo

Um descarrilamento de trem da Linha 7-Rubi na madrugada desta sexta-feira, 15, provoca transtornos aos passageiros que utilizam o meio de transporte. De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a falha em um veículo de de manutenção, em teste e não tripulado, aconteceu por volta das 3h50, na região da Estação Vila Aurora, na zona norte de São Paulo. Para atuação das equipes de manutenção, os trens circularam em via única na estação. No fim da manhã, a circulação de trens entrou em processo de normalização, de acordo com a CPTM.

Pelas redes sociais, passageiros relataram os transtornos e plataformas completamente lotadas. Segundo eles, era impossível conseguir embarcar em uma das composições.

De acordo com a CPTM, por volta das 8 horas, agentes da CPTM socorreram uma mulher que desmaiou na Estação Vila Aurora. Após atendimento, ela decidiu seguir viagem e disse que não precisava ser encaminhada para um hospital da região, conforme protocolo da companhia.

Desta forma, os trens que partiam de Jundiaí seguiam até a Estação Vila Aurora. Já os trens que partiam da Estação Brás, estavam intercalando o desembarque entre as Estações Vila Aurora e Jaraguá.

Os trens do Serviço 710 - que permite a viagem entre as duas linhas sem a necessidade de transferência na Estação Brás -, que ficaram temporariamente suspensos, também voltaram a circular normalmente.

Descarrilamento de trem na Linha 7-Rubi da CPTM provoca transtornos aos passageiros. Foto: Reprodução/X (antigo Twitter)/@vanderfelipe

Além disso, o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado para atender os passageiros entre as estações Pirituba e Perus.

Veja como funcionou o serviço pela manhã:

Trens que partiam de Jundiaí seguiam até a Estação Vila Aurora. Lá, os passageiros desembarcavam e pegavam outro trem para seguir até a Estação Brás.

Já os trens que partiam da Estação Brás, no sentido de Jundiaí, estavam intercalando o desembarque entre as Estações Vila Aurora e Jaraguá, devido ao fluxo de passageiros.

Geralmente, segundo a CPTM, muitas pessoas que saem de Jundiaí vão até a Linha 10-Turquesa. Elas utilizam o Serviço 710, que é a junção das linhas 7 e 10. Com a suspensão nesta sexta-feira, os passageiros precisaram ir de Jundiaí até Vila Aurora. Pegar outro trem até o Brás. Lá, embarcavam na Linha 10-Turquesa, em direção a Rio Grande da Serra.

A Linha 10-Turquesa permanece com a circulação normal.