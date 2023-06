Vídeo mostra caminhão arrastando carro com supostos assaltantes na Rodovia Anhanguera

Uma tentativa de roubo na Rodovia Anhanguera, terminou com um caminhão arrastando o carro em que supostamente estavam os bandidos, na manhã deste sábado, 3, na altura de Cajamar, na Grande São Paulo. A cena foi filmada por pessoas que estavam à margem da pista. Segundo testemunhas, o veículo foi arrastado por quase um quilômetro.

De acordo com a Secretária da Segurança Pública (SSP), policiais rodoviários foram acionados para atender a ocorrência de tentativa de roubo a um veículo na manhã deste sábado. “Chegando ao local (os policiais) foram informados que um veículo Renault Sandero era conduzido por dois homens que estavam, aparentemente, com uma arma de fogo similar a fuzil, e anunciaram roubo a um caminhão M. Benz, Atego”, diz a pasta em nota.

O motorista teria se assustado com a tentativa de assalto e não parou o caminhão ao ser fechado pelos bandidos. Em vez disso, ele prensou o carro contra uma mureta da rodovia e conseguiu seguir em frente arrastando o Renault Sandero. O carro conseguiu se desvencilhar do caminhão e foi abandonado no km 43 da Rodovia Anhanguera.

Segundo a SSP, o carro teria sido roubado em 18 de maio. A Polícia Civil investiga o caso, Até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso.