Vídeo mostra PM dando soco e chutes em abordagem a motociclista em São Paulo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma abordagem policial a um motociclista negro com socos e chutes. Segundo internautas, a ocorrência foi registrada em Osasco, na Grande São Paulo.

No vídeo, é possível ver que, além de desferir chutes e socos no motociclista, um dos policiais militares fala de forma agressiva com o homem (os ruídos dificultam compreender o que diz). O outro agente não impede ou repreende o colega. Nas imagens, o motociclista não reage e não demonstra resistência.

Essa truculência covarde não deveria ser punida? pic.twitter.com/8YFJFEPvVj — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) December 23, 2022

Ao Estadão, a Polícia Militar de São Paulo informou que, “após tomar ciência das imagens, iniciou procedimento para apurar a conduta dos agentes”.

