VÍDEO: Motorista dá ré em veículo para fugir de tiro em tentativa de assalto na Vila Olímpia

Um motorista deu ré no veículo para fugir de uma tentativa de assalto com tiro na Rua Gomes de Carvalho, na Vila Olímpia, zona sul da cidade de São Paulo. O caso ocorreu nesse domingo, 16, por volta das 18h30, e foi registrado por câmeras de segurança. Os criminosos conseguiram fugir.

PUBLICIDADE Procurada a Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. “A equipe compareceu ao local, e foi informada pela vítima que dois indivíduos tentaram roubar seu veículo”, disse a pasta. Conforme a SSP, os criminosos fugiram, sem levar nada. A vítima foi orientada a registrar o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil para início das investigações, o que não ocorreu até o momento.

Câmeras de segurança registram tentativa de assalto na Vila Olímpia. Foto: Divulgação/Cosecurity

Nas imagens, é possível ver o momento em que um carro HB20 para no farol. O veículo, um Nivus, parou atrás dos suspeitos. Em seguida, os dois desceram do carro e tentaram realizar o assalto enquanto a vítima ainda estava dentro do veículo.

Publicidade

Conforme o vídeo, um dos assaltantes efetuou um disparo contra o veículo. A vítima, que estava em um carro blindado, dá ré neste momento, para fugir da tentativa de roubo. Os dois suspeitos entram no carro e fogem do local.

Câmeras de segurança registram tentativa de assalto no dia 12 de março, na região da Vila Olímpia. Foto: Divulgação/Cosecurity

Em 2024, os roubos caíram na capital, mas a repercussão de crimes com emprego da violência tem aumentado a percepção de insegurança na cidade.

Na sexta-feira passada, 14, Claudia Ortiz Vaca, vice-cônsul da Colômbia em São Paulo, foi baleada durante tentativa de assalto na Avenida Nove de Julho, nos Jardins, na região central da capital paulista. Ela não era a vítima do roubo, mas passava a pé pela avenida quando foi atingida por um disparo de arma de fogo.

Recentemente, um homem de 55 anos também foi baleado durante assalto dentro de uma padaria na Rua Simão Álvares, em Pinheiros, zona oeste. O ataque ocorreu apenas um dia após outro homem ser baleado em tentativa de roubo no bairro, na Rua Capote Valente.