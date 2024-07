Vídeo: polícia prende três suspeitos de roubo de 24 toneladas de cobre; veja

Encapuzados e portando fuzis, os criminosos obrigaram os funcionários do armazém a carregar as carretas com a carga de cobre, avaliada em aproximadamente R$ 1,2 milhão.

A partir de imagens de câmeras de monitoramento, a Delegacia Seccional de São Bernardo conseguiu identificar sete suspeitos, contra os quais a Justiça expediu mandados de prisão temporária. Quatro ainda estão foragidos.