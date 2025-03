Vídeo: Policiais fantasiados de super-heróis prendem ladrões de celular em bloco em SP

Policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado de São Paulo, fantasiados de super-heróis se infiltraram entre foliões em blocos de rua e prenderam dois homens, ambos de 27 anos. A ação ocorreu na tarde desse domingo, 9, na Rua da Consolação, centro da capital paulista, no fim de semana de pós-carnaval.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais civis estavam em diligências na Operação Carnaval, quando suspeitaram de um dos homens, que estava com as mãos no bolso e transitando rapidamente entre os foliões.

Policiais civis fantasiados prendem dois homens em flagrante em meio à foliões. Foto: Reprodução/Vídeo/SSP

“Os agentes abordaram o homem e encontraram com ele cinco celulares subtraídos, dos quais dois estavam desbloqueados. As vítimas foram notificadas e reconheceram o homem como o assaltante”, disse a SSP.

Após ouvir as vítimas, os policiais localizaram o segundo autor, que também foi reconhecido. O caso foi registrado como roubo no 78° DP (Jardins).

Balanço do carnaval

A cidade de São Paulo registrou 2.528 ocorrências envolvendo furtos ou roubos de celulares durante o carnaval deste ano, de acordo com dados da Secretaria da Segurança do Estado de São Paulo.

Segundo o balanço, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, foram 828 roubos de celular. No carnaval do ano passado, foram 1.299 ocorrências, o que representa uma redução de 36%.

“Os furtos de celulares passaram de 2.255 (em 2024) para 1.700 neste ano, uma queda de 24% nos boletins de ocorrência registrados até terça-feira, 4, durante a festa que reuniu mais de 700 blocos cadastrados na capital paulista”, disse a SSP.