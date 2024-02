Vídeo: rede de lojas saqueada na Santa Ifigênia é alvo de novo roubo no centro de SP

Duas semanas após sofrer prejuízo avaliado em R$ 300 mil com a invasão e saque de uma loja na Rua Santa Ifigênia, a rede Portal das Câmeras amarga um novo roubo na região central de São Paulo. Na madrugada desta sexta-feira, 9, assaltantes invadiram o centro administrativo da rede, na Avenida Ipiranga, e roubaram dois computadores, dois notebooks e uma televisão.

A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias dos fatos e trabalha na identificação e prisão dos criminosos. O caso foi registrado como furto a estabelecimento comercial no 3° DP (Campos Elíseos).

À reportagem do Estadão, o empresário José Carlos de Souza, um dos sócios, afirmou que estava organizando a loja após nova invasão na manhã desta sexta-feira. "Ainda estou avaliando (o prejuízo), mas deve girar em torno de uns R$ 15 mil a R$ 20 mil", afirmou. "Temos de alardear para ver se nossas autoridades acordam", desabafou. A nova ação dos bandidos foi flagrada pelas câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que dois homens tentam arrombar a porta do estabelecimento. Sem sucesso, um ajuda o companheiro a escalar a porta. Outros dois homens se aproximam.

De acordo com a SSP, o primeiro assaltante escalou até o 1º andar, onde se localiza o escritório, e quebra o vidro. Lá de cima, ele arremessa um televisor. Embaixo, um grupo de três homens parece segurar um lenço branco para amortecer a queda do aparelho. Um deles sai carregando o aparelho nas costas.

Rede de lojas sobre segundo roubo em duas semanas; agora, ladrões levaram TVs e notebooks Foto: Reprodução/Portal das Câmeras

As cenas fizeram os sócios e irmãos José Carlos de Souza e João Paulo de Souza reviverem o drama vivido na madrugada do sábado, 27 de janeiro. Imagens do circuito de monitoramento flagraram um grande grupo de pessoas, que parecem ser dependentes químicos da região conhecida como Cracolândia, invadindo a loja na Rua Santa Ifigênia.

De acordo com os funcionários, foram levados câmeras, gravadores digitais de vídeo, cabos, fontes, conectores, estabilizadores e no-break. Após um prejuízo estimado em R$ 300 mil, a loja foi fechada.

João Paulo Souza, relatou o impacto emocional do roubo sobre sua saúde. “Estou aqui, na Santa Ifigênia, há 35 anos. Uma vida inteira. Mas não sei o que vai acontecer daqui para a frente. Faz duas noites que não durmo, mesmo tomando Zolpidem”, confessa o empreendedor, referindo-se a um medicamento para insônia.

“Estou bem abalado. A gente depende do trabalho para sobreviver, tem família. Mas estou desanimado”, afirma ele, de 64 anos. Como mostrou o Estadão, o clima de insegurança tem feito várias lojas fecharem e a clientela diminuir na região nos últimos anos.

O primeiro saque resultou em grande mobilização dos empresários para pressionar o poder público a reforçar o policiamento na região, principalmente no período noturno.

A Prefeitura de São Paulo afirma que reforçou o combate à violência e ao comércio irregular com mais de 1.350 policiais militares por meio de convênio com o Estado. Mais de 1,6 mil guardas civis, 77 viaturas e 140 motos também realizam rondas periódicas 24 horas por dia, além das bases comunitárias instaladas na região. A região recebeu também 80% das 2.008 câmeras instaladas até o momento do Programa Smart Sampa, segundo o Município.