Zoológico de SP abre votação para escolha de nomes dos novos filhotes de leão; veja como participar

O Zoológico de São Paulo, localizado na zona sul da capital paulista, abriu votação para que o público ajude a escolher o nome de seis novos filhotes de leão. A família é composta pelo pai Django, as mães Aisha e Amira e seus seis filhotes.

Pela primeira vez, os visitantes poderão contemplar o grupo em ambiente preparado para receber os nove felinos na próxima quinta-feira, 12, no Dia das Crianças. A votação para a escolha dos nomes dos filhotes já está aberta no site, sendo possível votar mais de uma vez.

No Dia das Crianças, Zoológico de São Paulo apresenta ao público a família de leões com filhotes. Foto: Paulo Gil/Reserva Parques/Via Zoo SP

“O novo espaço foi reformado para abrigar a família que vivia em recintos separados no Safari. Quatro, dos seis filhotes, serão apresentados pela primeira vez aos visitantes que ainda poderão ver, em outro ambiente, os avós Iduma e Erindi, e as tias Luanda, Nairóbi e Malawi”.disse o zoológico. No total, 14 leões vivem hoje no Zoo SP.

Conforme a instituição, estes animais, em ambiente natural, vivem em grupos que podem chegar a até 40 indivíduos. “Seu comportamento é uma exceção entre os felinos, que normalmente são ‘predadores solitários’ por preferirem viver e caçar sozinhos.”

A transferência da família para o Zoo SP foi iniciada na segunda-feira, 9.

Zoológico de SP abre votação para escolha de nomes dos novos filhotes de leão. Foto: Divulgação/Zoológico de SP

São três as opções disponíveis:

Opção A: Maya, Mali, Aluá, Kalahari, Scar e Djambala.

Opção B: Kali, Kiara, Samia, Rafiki, Anakyn e Yuri.

Opção C: Zambia, Ruanda, Odhara, Makeda, Sirius e Aleckei.

Segundo o zoológico, esta é a maior família de leões do Brasil. Clique aqui para participar.

Reprodução

Após análise genética dos leões, em 2022, as equipes realizaram a aproximação entre Django e Amira. O relacionamento resultou em dois filhotes que nasceram no fim do ano passado. Já em janeiro deste ano, Django e Aisha também se reproduziram e mais quatro bebês nasceram.

“Só conseguimos realizar essa análise porque somos membros do Species360, uma plataforma científica de gerenciamento de dados dos animais que vivem em mais de mil zoológicos em 90 países. É um dos principais instrumentos utilizados para indicar o histórico de parentesco de cada um dos leões mantidos sob cuidados humanos. Com base nas suas informações é possível saber, por exemplo, onde nasceram e viveram os antepassados. Desta forma, nascem filhotes geneticamente saudáveis e que poderão dar sequência a programas de conservação”, afirma Ariel Tandello, biólogo chefe do Safári de São Paulo.

As ações fazem parte do planejamento técnico para o cuidado e a manutenção da população dos felinos, desenvolvidos ao longo da história do Zoo SP, que já permitiram a reprodução 15 das 38 espécies de felinos silvestres conhecidas no mundo, entre as quais 13 sob ameaça de extinção.

“Todo o processo agrega o bem-estar animal baseado em cinco aspectos: nutrição, saúde, ambiente, comportamento e estado mental”, acrescenta o zoológico.

Conheça a família:

Papai Django

Nasceu no Zoológico de Copenhagen, na Dinamarca, e chegou ao Zoológico de São Paulo com 1 ano e 4 meses, no ano de 2016. Ele é pai de seis leões, dentre eles dois filhotes com Amira e outros quatro com a Aisha.

Mamãe Amira

Nasceu no Zoo SP em 2018. É mamãe de dois filhotes com Django e filha de Iduma e Erindi, ambos cuidados no Zoológico de São Paulo.

Mamãe Aisha

Filha de Iduma e Erindi, Aisha nasceu junto com Amira em 2018, e é mamãe de quatro leões.

Filhotes

Dois filhotes, ainda sem nome, filhos de Amira tem 10 meses; já os outros quatro, filhos de Aisha, tem 8 meses. Todos são moradores do Zoo SP.

Iduma e Erindi

São pais de Aisha e Amira. Erindi tem 9 anos e chegou a SP proveniente do Gaia Zoo, na Holanda. Já Iduma tem 8 anos e nasceu em Lory Park Zoo, na África do Sul.

Nairóbi, Luanda e Malawi

São as irmãs mais novas de Aisha e Amira. Nasceram no Zoológico de São Paulo e têm 3 anos.

Zoológico de São Paulo

Funciona todos os dias, inclusive feriados, das 9 horas às 17 horas. A bilheteria encerra uma hora antes do fechamento do parque. O endereço é Avenida Miguel Stefano, 4241, Água Funda. Para informações sobre ingressos acesso o site.