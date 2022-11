‘Zumbis’ tomam centro de São Paulo em desfile de homenagem ao feriado de Finados

Publicidade

A cidade de São Paulo foi tomada por cenas de “terror” nesta quarta-feira, 2. Em comemoração ao feriado de Finados, foi realizada mais uma edição da Zombie Walk no Brasil, onde pessoas se reúnem fantasiadas e maquiadas das aparência mais horripilantes em homenagem à data.

O evento é realizado anualmente na capital paulista desde 2006 e, nesta edição, o local de encontro que iniciou o desfile foi na Praça Roosevelt, localizada no centro da cidade. A marcha também passa por lugares históricos como a Praça do Patriarca, na Sé - que recebeu apresentações de DJ’s - e na Santa Ifigênia.

Leia também Carnaval 2023: Prefeitura de SP abre inscrições para desfiles de blocos de rua

Zombie Walk segue tradição mexicana do Dia dos Mortos de sair fantasiado pelas ruas da cidade. Palcos foram montados próximos da Praça do Patriarca com apresentações de DJ's. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A primeira Zombie Walk foi feita nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, em 2001, e rapidamente se espalhou para diversos lugares do Brasil, como no Rio de Janeiro (RJ), e também ao redor do mundo, com registros na América do Norte e Europa.

Zombie Walk segue tradição mexicana do Dia dos Mortos de sair fantasiado pelas ruas da cidade. Palcos foram montados próximos da Praça do Patriarca com apresentações de DJ's. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A partir de 2019, a caminhada passou a ser parte da agenda da Prefeitura, que fechou acordo com casas noturnas de São Paulo para extensão da atividade. O “After Party” oficial deste ano é em uma casa noturna no bairro Bela Vista, também na zona central do município.