4 em cada 10 acham que governo federal não está fazendo o possível contra a dengue, mostra pesquisa

Pesquisa inédita divulgada pela Genial/Quaest nesta sexta-feira, 8, mostra que 4 em cada 10 brasileiros acham que o governo federal não está fazendo o possível para combater a dengue. O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 27 de fevereiro, com base em 2 mil entrevistas feitas com pessoas a partir de 16 anos de todo o País. O nível de confiança nos resultados é de 95%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

PUBLICIDADE Segundo o levantamento, 40% não estão satisfeitos com o desempenho do governo no controle da epidemia, outros 55% acham que a administração está, sim, fazendo o possível para combater a crise sanitária e 5% não sabem ou não responderam. Quando analisados os dados por região do País, o Sul é a que tem o maior percentual de insatisfeitos (49%) com a condução federal. No outro extremo, o Nordeste é a região com o menor índice de entrevistados que consideram a resposta do governo insuficiente (31%).

Já na análise por faixa etária, os jovens (16 a 34 anos) formam o maior percentual de críticos (47%) enquanto os idosos são os menos insatisfeitos (24%). Não houve diferença na análise por gênero - tanto as entrevistadas mulheres quanto os homens acumularam 40% de reprovação.

Na observação por renda e escolaridade, os que têm ensino superior incompleto ou além e os com maior renda familiar (a partir de cinco salários mínimos) são os mais descontentes, com índices de desaprovação de 48% e 46%, respectivamente.

A diferença mais significativa, no entanto, ocorre quando os participantes são separados de acordo com seu voto nas últimas eleições presidenciais. Entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), somente 21% estão insatisfeitos com a resposta do governo federal contra a dengue. Já entre os que votaram em Jair Bolsonaro (PL), o percentual de descontentes chega a 64%.

O levantamento mostrou ainda que, apesar da visão crítica em relação à conduta do governo federal, a maioria dos brasileiros (51%) atribui a responsabilidade do combate à dengue às prefeituras e não à União. Outros 22% apontaram o administração federal como a única responsável no manejo da crise e um grupo também de 22% disse achar que a responsabilidade é de ambos.

Publicidade

4 em cada 10 brasileiros acham que o governo federal não está fazendo o suficiente para combater a disseminação da dengue. FOTO:WILTON JUNIOR/ESTADÃO Foto: Wilton Junior/Estadão

A pesquisa mostrou ainda que 26% da população não pretende tomar a vacina contra a dengue. O índice é ainda maior entre os moradores da região Sul (34%) e eleitores do Bolsonaro no 2° turno das eleições de 2022 (40%).

Cenário atual da dengue no Brasil

O número de casos de dengue tem escalado no País. Até esta sexta-feira, já foram notificados 1,3 milhão de registros e 363 mortes em decorrência da doença. Outros 763 óbitos estão sendo investigados.

Devido a este cenário, nove unidades federativas do País (SP, AC, DF, GO, MG, ES, RJ, SC e AP) decretaram situação de emergência. Entenda o que significa decretar emergência em saúde.

Como se proteger da dengue?