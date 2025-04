5 avisos de saúde que meu pai, um médico de pronto-socorro, nunca me deixou esquecer

Antes de eu sair de casa para a escola, de uma noite na casa de um novo amigo ou de jogar futebol, meu pai, médico no setor de emergência, me lembrava deste acrônimo: S.S.A. Era um lembrete para permanecer em segurança (safe), usar a inteligência (smart) e ficar alerta (aware).

Como médico de pronto-socorro, meu pai testemunhou como hábitos aparentemente insignificantes — e erros tolos — podem causar alguns dos acidentes mais horríveis. Embora amplo, seu lema nos incentivava a pensar em maneiras de nos protegermos e cuidarmos de nossa saúde diariamente. Então, após anos de dicas, lembretes e muito revirar de olhos, decidi compartilhar parte da sabedoria que ele adquiriu nas longas noites no setor de trauma.

Alexa e o pai, o médico Michael Mikhail, que transmitiu aos filhos cuidados para evitar acidentes Foto: Alexa Mikhail/Fortune

Corte as uvas ao meio

Você pode não ter pensado nesse truque de segurança com frutas, mas ele é especialmente significativo para pais de crianças pequenas. Mais de 12 mil crianças são levadas à sala de emergência todos os anos por engasgos relacionados a alimentos, com cerca de uma criança morrendo a cada cinco dias por engasgar com comida. Como se vê, as uvas podem ser uma causa comum. "Para evitar o trágico risco de obstrução das vias aéreas, é melhor cortar as uvas (o mesmo vale para cachorros-quentes) ao meio e até em quartos para os menores", diz meu pai, Michael Mikhail, hoje aposentado. "Crianças (e também vi isso em adultos) podem aspirar sem mastigar adequadamente, então, minimize o risco cortando para eles".

Não use os dois fones de ouvido ao caminhar

Embora usar grandes fones de ouvido com cancelamento de ruído ou AirPods tenha se tornado algo culturalmente aceito, isso pode limitar sua capacidade de perceber um ciclista, luz vermelha ou buraco.

Para aqueles que caminham rotineiramente em ruas movimentadas, se deslocam para o trabalho a pé ou simplesmente passeiam até uma loja, é importante ter ciência do entorno. Uma análise de 2012 descobriu que os acidentes com pedestres usando fones de ouvido aumentaram desde 2006. Mais dados são necessários, embora se possa argumentar que o problema pode ser ainda mais prevalente hoje, com mais pessoas usando os acessórios.

“Você sempre precisa estar ciente do seu entorno, especialmente no tráfego urbano, e esses acessórios com cancelamento de ruído alteram seus sentidos e aumentam seu risco de lesões”, diz Mikhail. Seu conselho para aqueles que, como eu, não podem abrir mão de seu podcast matinal? “Mantenha apenas um fone no ouvido para desfrutar o áudio enquanto você está por aí”.

Nada de cama elástica

Nós crescemos em uma família anti-trampolim (muitas vezes para nossa decepção). Camas elásticas causam lesões evitáveis. Uma análise descobriu que elas resultaram em mais de 800 mil lesões, notavelmente fraturas, estiramentos e abrasões na pele, entre 2009 e 2018. Devido a medidas de segurança ineficazes, a Academia Americana de Pediatria desencoraja fortemente brincadeiras nesses equipamentos.

“Trampolins são uma das atividades comuns mais perigosas, responsáveis por muitas lesões devastadoras, incluindo fraturas, lesões na cabeça e até danos à medula espinhal”, alerta Mikhail. “Não se deixe enganar pelos que têm redes do lado de fora para impedi-lo de cair. Isso ainda não protege contra as lesões mais preocupantes.”

Evite lambidas de pets

Enquanto sou culpada por aproveitar um grande abraço com minha dachshund quando chego em casa, meu pai adverte contra lambidas de pets no rosto. Ele ama a Lucie, claro, mas adverte que nossos amados bichinhos podem carregar bactérias e parasitas.

“Os germes que eles abrigam em suas bocas são difíceis de tratar caso você seja infectado por eles, o que inclui vermes intestinais”, diz ele.

Ficar muito ansioso para se aproximar de pets que você não conhece também pode ser perigoso. “O infeliz, como médico de emergência, é que às vezes vemos o pior do pior. Mordidas de animais que foram abraçados de forma indesejada podem levar a lesões graves e desfigurantes”, afirma Mikhail.

Lembre-se de sapatos antiderrapantes

Quando você souber que estará fora em um clima frio e rigoroso por um longo tempo, use sapatos confortáveis com aderência, para não escorregar. Meu pai lembra de ver um aumento de pessoas na sala de emergência com pulsos e tornozelos quebrados por escorregar.

“Eles usam sapatos com pouca ou nenhuma adaptação para gelo e pavimentos escorregadios”, diz ele.

Embora acidentes aconteçam, e você não queira viver com medo, meu pai médico diz que é melhor lembrar daquelas três letras para ter mais controle da sua saúde e bem-estar com pequenas mudanças de hábito.

Após décadas vendo acidentes evitáveis, ele tem um ponto.

Este texto foi originalmente publicado em Fortune.com. Ele foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.