6 fontes de proteínas para além da carne

Os cientistas há muito conhecem os malefícios da carne vermelha e processada. O consumo desses alimentos tem sido associado a um risco aumentado de problemas de saúde, como doenças cardíacas, alguns tipos de câncer e morte precoce. Pesquisas sugerem que substituir essas fontes de proteína por alternativas sem carne, como leguminosas, nozes, grãos integrais e outros alimentos, pode melhorar a saúde em longo prazo.

PUBLICIDADE Essas trocas também podem ser melhores para o meio ambiente — e para o seu bolso. “Você ouve o argumento de que comer de forma saudável é caro”, comenta Sara Elnakib, nutricionista e especialista em saúde pública da Universidade Rutgers. Mas é possível consumir fontes vegetais de proteína, como feijão, direto da lata ou grãos integrais prontos para consumo aquecidos no micro-ondas. “Pode ser muito fácil. Essa é a questão: da maneira que você conseguir inclui-los na sua alimentação, faça isso”, incentiva Sara.

Aqui estão seis fontes de proteína que não são carne vermelha ou processada, e os motivos pelos quais os especialistas as recomendam.

Publicidade

Excesso de carne vermelha traz riscos para a saúde, então é importante priorizar fontes alternativas de proteínas, como leguminosas e ovos. Foto: Heather Willensky/The New York Times

Leguminosas

Feijões, ervilhas, lentilhas, amendoins — as leguminosas são “acessíveis, nutritivas e deliciosas”, descreve Julia Wolfson, professora associada de saúde internacional na Escola de Saúde Pública Bloomberg da Universidade Johns Hopkins.

As diretrizes federais recomendam que a maioria das pessoas com 19 anos ou mais consuma aproximadamente 0,8 gramas por quilo de peso corporal por dia (embora as necessidades individuais possam variar). Para um adulto de 68 kg, isso equivale a cerca de 54 gramas de proteína por dia. [Em geral, essa é a recomendação no Brasil também]

As leguminosas são excelentes para ajudar a atingir essa meta. Meia xícara de lentilhas cozidas, por exemplo, contém quase 9 gramas de proteína.

Elas também são ricas em fibras, antioxidantes e nutrientes como vitaminas do complexo B, ferro e potássio. Alguns feijões possuem até mais antioxidantes com propriedades anti-inflamatórias e anticancerígenas do que frutas vermelhas, informa Sara.

Publicidade

Todas essas características podem explicar por que as leguminosas estão associadas a uma redução no risco de doenças cardíacas e diabetes tipo 2, explica Anna Herforth, professora associada visitante de nutrição humana e saúde na Universidade de Wageningen, na Holanda.

Além disso, as leguminosas são sustentáveis, sendo uma das fontes de proteína que menos consome recursos naturais, acrescenta Anna.

Ovos

Os especialistas dizem que eles são uma fonte de proteína barata e conveniente, que pode ser consumida de inúmeras maneiras.

Um ovo contém 6 gramas de proteína, uma quantidade impressionante considerando suas apenas 70 calorias. Além disso, ele oferece uma série de nutrientes, como vitamina B12, riboflavina e vitamina D.

Publicidade

Os ovos são uma excelente fonte de proteína para vegetarianos ou para aqueles que desejam incluir mais refeições vegetarianas na dieta, diz Julia. Ela sugere que as pessoas pensem além do café da manhã: ovos podem ser usados em omeletes ou frittatas no jantar ou servidos cozidos como acompanhamento de pratos à base de vegetais.

Peixe Muitos tipos de peixe, especialmente os mais gordurosos, como salmão e anchovas, são considerados alternativas muito mais saudáveis à carne. Uma porção de 100 gramas de salmão selvagem contém cerca de 22 gramas de proteína. Mas o grande diferencial nutricional do peixe em relação à carne é que ele é rico em gorduras insaturadas, benéficas para o coração. Já a carne vermelha, por outro lado, é rica em gorduras saturadas, que podem aumentar o risco de doenças cardíacas, ensina Qi Sun, professor associado de nutrição e epidemiologia na Escola de Saúde Pública T.H. Chan da Universidade Harvard. Sun recomenda escolher peixes com baixo teor de mercúrio (um metal pesado que pode ser particularmente perigoso para crianças e mulheres grávidas) e ricos em ácidos graxos ômega-3. O consumo de alimentos ricos em ômega-3 tem sido associado a uma redução no risco de doenças cardíacas — “especialmente doenças cardíacas fatais”, observa Sun. Salmão, sardinha, anchova e truta são boas opções.

Laticínios

Produtos lácteos com baixo ou nenhum teor de gordura, como leite, iogurte e queijo cottage, são frequentemente fontes acessíveis e versáteis de proteína, explica Alice H. Lichtenstein, professora de ciência da nutrição e política na Universidade Tufts.

Publicidade

Em alta Saúde Procedimentos invasivos ou remédios? Estudos lançam um novo olhar para problemas cardíacos em idosos Uma xícara de leite desnatado contém cerca de oito gramas de proteína; dois terços de xícara de iogurte grego sem gordura têm cerca de 18 gramas; e meia xícara de queijo cottage com baixo teor de gordura fornece cerca de 12 gramas. Os laticínios oferecem proteínas de alta qualidade, pois contêm todos os aminoácidos essenciais “nas proporções adequadas para o funcionamento ideal do corpo humano”, justifica Alice. Esses alimentos podem ser consumidos puros ou combinados com outros ingredientes para compor uma refeição saudável. Além disso, eles são ricos em nutrientes que algumas pessoas não consomem o suficiente, como cálcio e vitamina D. As opções sem gordura ou com baixo teor de gordura também apresentam menos gorduras saturadas em comparação com a carne.

Oleaginosas e sementes

As oleaginosas — como amêndoas, nozes, pistaches, pecãs e castanhas-de-caju — contêm entre 3 e 6 gramas de proteína por porção de 28 gramas. Elas também oferecem diversos benefícios nutricionais, como fibras e gorduras saudáveis, que são boas para a saúde intestinal, cardiovascular e para o controle do açúcar no sangue, diz Julia. Para colocá-las na alimentação, Anna sugere passar manteiga de amendoim no pão ou misturar oleaginosas na granola matinal.

Publicidade

Sementes como gergelim, cânhamo, abóbora, chia, linhaça e girassol contêm entre 5 e 9 gramas de proteína por porção de 28 gramas. “Os americanos não costumam pensar em sementes”, nota Julia. Mas deveriam: elas são ricas em proteínas e fibras. Além disso, podem ser adicionadas a saladas, sanduíches, pratos principais, misturadas em mingaus matinais, batidas em smoothies ou consumidas puras como lanche ou em mix de castanhas.

Grãos integrais

Quando Sara se casou, seu marido “só comia arroz branco”, conta ela. Para mudar isso, ela começou a aumentar gradualmente a proporção de quinoa em suas receitas de arroz, até que ele se acostumou com o sabor, tornando o grão parte da rotina alimentar da família.

Sara gosta especialmente da quinoa porque contém bastante proteína — cerca de 8 gramas por xícara cozida — além de fibras e gorduras insaturadas.

Mas há outros grãos integrais ricos em proteínas, como aveia em flocos, arroz selvagem, trigo-sarraceno, teff, painço e amaranto. Todos eles fornecem proteínas e uma variedade de vitaminas e minerais essenciais.

Publicidade

Este texto foi originalmente publicado no The New York Times. Ele foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.