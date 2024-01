6 modismos de saúde que você não deve seguir neste ano

Alguns dos meus pacientes tratam o chamado detox – ou seja, consumir apenas suco por um curto período de cerca de três dias – como expiação pelas margaritas e sobremesas que tomaram durante as festas de fim de ano. Mas o melhor conselho que tenho é comer mais alimentos integrais – frutas, legumes, carnes magras e grãos integrais.

É verdade que você pode perder peso durante o detox. O suco é principalmente água, e você provavelmente consumirá menos calorias do que o normal. Mas essa não é uma solução saudável em longo prazo. Também é possível que você se sinta melhor depois – você estará cortando alimentos processados e gordurosos, temperos e aditivos. Essa sensação de frescor, portanto, é mais em função do que você não está comendo.

Mas será que isso ajuda a “limpar” seu interior? Como gastroenterologista, garanto que pessoas saudáveis não precisam dar um “descanso” às suas entranhas. E o suco remove a maior parte das fibras benéficas das frutas e dos vegetais, ao contrário dos smoothies, que as mantêm. Como resultado, suas fezes podem ficar mais duras do que o previsto e, ironicamente, permanecer mais tempo no intestino. A perda de fibras também pode ser um problema para pessoas com diabetes, pois os açúcares do suco são absorvidos mais rapidamente e podem causar um pico de açúcar no sangue.