60 horas com várias fraturas na perna à espera de uma cirurgia na rede pública de SP

Com a perna quebrada em quatro lugares, após sofrer um acidente de moto na manhã de sexta-feira, 11, em Cajamar, uma jovem de 23 anos estava havia 60 horas esperando vaga para cirurgia em hospitais públicos da Região Metropolitana de São Paulo.

Os médicos disseram que ela precisava de cirurgia urgente para colocação de placas e pinos, mas às 19h deste domingo, 13, a operadora de scanner Yaritza Melo Silva estava há mais de dez horas em jejum, em uma maca, no corredor do Hospital Estadual de Franco da Rocha, sem previsão de que fosse operada. O motivo seria a superlotação do hospital.

Yaritza voltava de moto do trabalho para casa, por volta das 7h de sexta-feira, quando foi atingida por um carro. Socorrida, ela foi levada para o Hospital Regional de Cajamar, onde foram constatadas fraturas múltiplas na tíbia e na fíbula, ossos da perna.

Yaritza Melo Silva aguarda por cirurgia no Hospital Estadual de Franco da Rocha Foto: Katia Najara Santos Melo

Ela foi medicada e teve recomendação para cirurgia urgente. Como não havia vagas, a paciente entrou na lista da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) da Secretaria de Saúde do Estado.

A mãe, Katia Najara Santos Melo, que acompanhava a filha, disse que ela passou toda a sexta-feira e o sábado sentindo muitas dores desde os primeiros atendimentos. “O local está roxo e ela continua com muitas dores. Os enfermeiros vêm e dão sedativos, mas a dor não passa. Nosso receio é de que, quanto mais o tempo passa, mais o quadro pode ir se agravando. A gente tem medo que ela acabe perdendo a perna”, disse.

Após contato da reportagem com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a paciente foi transferida, na manhã deste domingo, para o Hospital Estadual de Franco da Rocha, também na região metropolitana. A situação, no entanto, não melhorou, segundo a mãe.

“O médico examinou e disse que ela vai ter de esperar, porque o hospital está superlotado. Os enfermeiros vêm, tiram e põem a tala, o que só aumenta a dor. Agora, deram morfina para ela ‘apagar’”, disse.

Segundo ela, havia outros pacientes em macas no corredor, em uma situação caótica. “Tinha muita gente. Está muito difícil ver como somos tratados”, lamentou.

Um médico do hospital, que pediu para não ser identificado por não ser autorizado a dar entrevista, disse que esse e outros hospitais da região metropolitana estão superlotados. “Chegam vítimas de acidentes, tiros e emergências a todo momento. O que temos feito é dar prioridade para os casos com risco de morte. Quem está fora dessa condição acaba tendo que esperar”, disse.

Após o relato da mãe, que está com a filha no hospital de Franco da Rocha, a reportagem voltou a entrar em contato com a Secretaria Estadual de Saúde e aguarda retorno.