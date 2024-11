7 alimentos especialmente benéficos para o cérebro, segundo a ciência

Nos últimos anos, a relação entre o padrão da alimentação e a saúde mental vem ganhando destaque nos centros de pesquisa. Em 2015, por exemplo, pesquisadores da Universidade Rush, nos Estados Unidos, descreveram a dieta MIND, uma mistura das dietas DASH (para controle da pressão arterial) e mediterrânea. Foi a primeira vez que se propôs um cardápio com base científica para beneficiar o cérebro. O menu dá prioridades a frutas, vegetais, cereais integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis.

Mas, ao longo do tempo, muitos alimentos já demonstraram ter uma afinidade especial com o sistema nervoso, resultando em uma maior proteção contra problemas mentais, a exemplo de depressão e ansiedade, e também doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e outras demências. A seguir, confira alguns deles.

1- Castanha-do-pará

Os louros vão para o selênio, mineral que é importantíssimo para a saúde do cérebro e do sistema nervoso central. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) já chegou a demonstrar que a ingestão de uma unidade do alimento ajudou a repor a deficiência do nutriente em idosos com comprometimento cognitivo leve, o que levou a melhoras em suas funções cognitivas, como fluência verbal e a chamada práxis construtiva, que envolve capacidades como execução motora, atenção, compreensão da linguagem e conhecimento numérico. Confira mais informações aqui.

2- Açaí

Açaí tem compostos protetores do cérebro. Foto: Marcelo Trad Nery/Adobe Stock

“O fruto pode ser considerado “mood food”, conta a bióloga Ivana Cruz, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Ela se refere a um grupo de alimentos que contribuem para o bem-estar emocional. Ivana vem investigando os feitos do alimento à saúde mental há mais de 15 anos. Um dos trabalhos, realizado em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Universidade de Toronto no Canadá, atesta os efeitos neuroprotetores

3- Jabuticaba

A casca do alimento é fonte de substâncias chamadas antocianinas. Na natureza, esses compostos servem como uma espécie de escudo, protegendo a fruta dos raios solares, das variações climáticas e de tantos outros fatores oxidantes. E atuação protetora também se dá no organismo humano, já que as substâncias neutralizam os radicais livres, moléculas desemparelhadas acusadas de danificar as células. Não à toa, são associadas à redução do risco de câncer, aliadas contra males cardiovasculares e doenças degenerativas, caso do Alzheimer.

4- Alimentos fermentados

Aqui, entram os clássicos lácteos enriquecidos com bactérias probióticas e outras bebidas, caso do kombucha e do kefir. Conservas de hortaliças, como o chucrute alemão e o kimchi coreano, vinagre, missô e pão de fermentação natural também são exemplos. Em comum, há o fato de todos concentrarem micro-organismos capazes de favorecer a harmonia do ecossistema que habita a região intestinal, o cólon. Hoje, sabe-se que a presença de disbiose – quando micróbios patogênicos estão em vantagem – aumenta o risco de substâncias nocivas passearem pela circulação, desencadeando processos inflamatórios capazes de repercutir inclusive no cérebro.

5- Ovo

Se há algumas décadas o ovo era visto como vilão do cardápio, atualmente ele desponta como um dos alimentos mais completos e destaca-se em estudos pelas vantagens à saúde. Um dos trabalhos mais recentes, publicado em agosto no periódico Nutrients, mostra que o ovo está por trás de impactos positivos na memória, especialmente entre mulheres. Uma das substâncias associadas a efeitos benéficos no cérebro é a colina. Presente na gema, é essencial para a síntese de um neurotransmissor conhecido como acetilcolina, que, entre outras funções, está envolvido na regulação da aprendizagem e da memória.

6- Chá verde

Chá verde parece proteger regiões ligadas à memória e ao aprendizado. Foto: MK/ Adobe Stock

Elaborada a partir da planta asiática Camellia sinensis, a bebida é rica em epigalocatequina galato ou EGCG, um potente antioxidante, e oferta ainda cafeína, dupla que desponta em estudos por proteger regiões cerebrais associadas com a memorização e o aprendizado.

7- Azeite de oliva

Esse elo protetor tem tudo a ver com sua composição, que é uma mistura de moléculas especiais. Ele é rico em gorduras monoinsaturadas (do tipo ômega-9), fitoesteróis, tocoferóis, compostos fenólicos e vitamina E. Todas essas substâncias formam um potente mix antioxidante e anti-inflamatório, que neutraliza os radicais livres e resguardam as células. Além de blindar os vasos sanguíneos, novas pesquisas apontam que esse combo favorece a saúde do cérebro.