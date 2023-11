7 opções de exercícios que vão além de caminhada e musculação

Praticar exercício físico é um dos pilares essenciais para a manutenção da saúde, tendo impacto positivo tanto na prevenção como no controle de inúmeras doenças. Uma orientação básica é que, para usufruir de todos os benefícios, as pessoas invistam em atividades aeróbicas e de resistência. Por muito tempo, a caminhada e/ou corrida e a musculação foram as grandes representantes desses dois grupos.

Mas a verdade é que o universo fitness é muito mais amplo – e encontrar a modalidade certa para você pode ser decisivo para garantir que o exercício vire, de fato, um hábito.

Abaixo, veja algumas opções de atividades para experimentar.

Escalada indoor

Encarar subidas íngremes, manter a força para se equilibrar nos diferentes tipos de suporte e estabelecer um estado de concentração para seguir o caminho definido até alcançar o topo. Esses são alguns dos desafios exigidos pela escalada esportiva. Por combinar treinamento físico e diversão – além de um pouco de adrenalina –, a modalidade tem conquistado cada vez mais praticantes, que encontram no esporte uma opção divertida para se exercitar.

Escaladar indoor é atividade que proporciona diversão e muito trabalho muscular

Natação

Um efeito natural do envelhecimento é a redução da aptidão aeróbica: a nossa capacidade de praticar exercícios com intensidade moderada e longa duração. Com a prática da natação, é possível diminuir essa deterioração, aumentando o bem-estar e reduzindo riscos de doenças cardiovasculares.

Bambolê e trapézio

Além dos esportes, das ginásticas, das lutas e das danças, existem atividades lúdicas como alternativa para movimentar o corpo de forma brincante. Bambolê, escalada e circo podem ser ótimos exercícios, com benefícios para a saúde de crianças e adultos.

Calistenia

Esse é um método de treino que utiliza somente o peso do corpo sem equipamentos extras, é uma prática muito utilizada por quem treina ao ar livre nas academias instaladas em praças e parques das grandes cidades brasileiras. Na calistenia, os exercícios acabam ativando muito mais grupamentos musculares do que fazendo um exercício isolado em um aparelho, por exemplo.

Pilates

O pilates foi inventado na década de 1920 pelo alemão Joseph Pilates, mas só nos últimos anos se tornou mais popular. Hoje, é possível investir na prática em academias ou estúdios voltados especificamente para a modalidade. O maior acesso merece ser comemorado, já que há muitos benefícios reconhecidos pela ciência.

Boxe

O boxe oferece um dos exercícios mais completos disponíveis, combinando treinamento de força de corpo inteiro e resistência cardiovascular com exercícios projetados para melhorar o equilíbrio, a coordenação e os reflexos. Um treino de boxe pode ajudar a fortalecer as costas, estabilizar os músculos dos ombros e até mesmo trabalhar partes das pernas que você não sabia que tinha. Ele irá desafiá-lo mentalmente e fisicamente

Balé

Nos últimos anos o balé ganhou força entre os adultos mais velhos. Numerosos estudos mostram que, a partir dos 40 anos, o equilíbrio é uma habilidade vital associada à longevidade e à qualidade de vida. As aulas de balé geralmente se concentram no equilíbrio de uma perna ou na manutenção do equilíbrio enquanto você transfere peso de uma posição para outra.

