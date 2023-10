A medicina está cada vez mais cara, diz médico brasileiro que integra comitê de tumores da OMS

É comum ouvir se falar da “cura do câncer” de forma genérica, como se uma única pílula pudesse ser desenvolvida para tratar inúmeros tipos de tumores. A verdade é que, cada vez mais, entende-se que o tratamento da doença depende das características do tumor e de cada paciente. E essa realidade se aplica a diversas outras doenças.

Ao passo que a chamada medicina personalizada se aproxima, e seus avanços são comemorados, há pontos que preocupam e levantam uma série de questionamentos, segundo Fernando Soares, diretor médico da Anatomia Patológica da Rede D’Or e membro do comitê de classificação de tumores da Organização Mundial da Saúde (OMS). “Imortalidade não pode ser a meta”, afirma.

'O mundo tem um grande desafio que é o custo da medicina', diz Fernando Soares Foto: Rede D'Or/Divulgação

O Estadão conversou com ele durante visitação para imprensa de um laboratório de biologia molecular em câncer, o BioMol, da Rede D’Or. Confira os principais trechos:

Olhando para esse laboratório, como é para o senhor acompanhar o avanço da medicina? O senhor imaginou que, em algum momento, chegaríamos a essa capacidade diagnóstica?

Quando estudei medicina, o livro dizia assim “o câncer é de causa desconhecida”. Ver essa evolução é uma grande sorte na minha vida. Eu vi chegar uma hora em que a patologia (área que estuda as diversas alterações causadas pelas doenças no organismo) estava se tornando totalmente obsoleta, em que ela precisaria mudar, porque, se não, começaria a entregar coisas irrelevantes. E essa evolução, quando começou, foi extremamente rápida. E a velocidade é tanta que, se eu dormir dois anos, vou chegar aqui e ter uma dificuldade tremenda (de me adaptar).

Quando começou essa evolução que mexeu com o rumo da patologia?

A primeira palestra que fiz alertando que isso ia acontecer foi há vinte anos. Uma palestra chamada “Nunca foi tão bom ser patologista”. Levou uns dez, oito anos pra acontecer isso (essa evolução) na prática diária. Então, o clique foi no ano 2000. Nós começamos em uma linha que era legal, mas muito pouco reprodutível. Eu lembro de um congresso no qual as quatro principais universidades americanas apresentaram o perfil de expressão gênica do câncer de pulmão. Não tinha nenhum gene coincidente entre elas, porque eram metodologias pouco reprodutíveis. Cada um aplicava a sua. Eu cansei de publicar trabalhos que, hoje, nem mais lembro qual era o gene que achava relevante naquela doença, porque tinha uma dificuldade tecnológica. À medida que os sequenciamentos de larga escala apareceram, isso muda completamente. Então, eu diria que em 2010 houve uma transformação muito grande.

Falando sobre câncer, parece que não teremos uma ‘cura’ única, e sim diversos tratamentos individualizados. O senhor concorda?

É cada vez mais (sobre) entender o que está acontecendo naquele momento com aquele paciente. Em câncer, sempre usamos a palavra ‘cura’ com muito cuidado. Conseguir transformar ele em uma doença como o diabetes, na qual o sujeito vai ter umas restrições, mas vai conseguir viver (vai ser importante). Veja: muitas vezes você tem que matar o tumor agredindo o hospedeiro. Não é uma estratégia das mais inteligentes. Então, cada dia mais a gente vai entendendo que, se não curar, vai transformar em uma doença crônica.

E estamos distantes disso, de transformar o câncer em uma doença crônica?

Em algumas doenças, a gente já está conseguindo. Quando você fala do câncer de pulmão EGFR mutado, você tem sobreviventes há seis anos já em quarta geração de remédio. Temos isso, sim, (mas) são ainda exemplos pontuais. Mas é uma questão do tempo. Questão do tempo, de acesso e de dinheiro. O mundo tem um grande desafio, que é o custo da medicina.

E o que tem encarecido a medicina?

Veja, nenhuma crítica, porque vivo fazendo trabalho com as farmacêuticas, mas, quando a ciência sai do meio acadêmico e, hoje, fica muito na mão dessas empresas, vira uma ciência que visa um produto que é muito difícil de desenvolver. De cada 70 drogas que entram num pipeline (em estudos avançados), uma sobrevive. Então, há um investimento nisso, e que tem que ser traduzido para o acionista como lucro. Eu não vou ser acionista de uma empresa que perde dinheiro todo mês porque está fazendo diletantismo.

É um esforço isolado de uma farmacêutica, uma correria, para fazer uma droga que seja rentável. É assim que tem sido isso, e o custo cresce demais. São investimentos de milhões e milhões de dólares para desenvolver uma droga. Alguma coisa vai ter que mudar nessa equação que permita financiamentos públicos em indústrias desse tipo. Não sei exatamente o que pode acontecer, começar a ter uma retribuição por resultado (talvez).

Então, ao mesmo tempo que a gente comemora essa medicina personalizada…

A gente fica preocupado. Até onde vai? É a questão ética, ou seja, o quanto essas coisas compensam. Nós precisamos começar a jogar claro. É uma maravilha esse desenvolvimento, ele sempre tende a baixar custos. Quando o trastuzumabe (um anticorpo monoclonal usado contra câncer de mama inicial do tipo HER-2 positivo) foi lançado, o preço era um absurdo. Hoje, é absolutamente possível ser tratado (com ele). Então, tem sempre isso, da popularização. Mas farmaconomia é um desafio, porque, infelizmente, ela tem sido tratada com muito viés. É o viés de negócio, duramente, e precisamos que outros players também sentem à mesa pra discutir sobre dinheiro e como é que vai se fazer o desenvolvimento.