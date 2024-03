A moda do jejum intermitente pode fazer mal ao coração, revela estudo

O jejum intermitente tem sido amplamente promovido por celebridades e especialistas em saúde que dizem que ele produz perda de peso e uma variedade de benefícios à saúde.

Outra forma de jejum intermitente envolve alternar dias de jejum com dias de alimentação normal. Algumas pessoas seguem a dieta 5:2, na qual comem normalmente por cinco dias da semana e então jejuam por dois dias.

Mas a alimentação com restrição de tempo é geralmente considerada a forma mais fácil de jejum intermitente para as pessoas seguirem porque não requer jejuns de um dia inteiro. Também normalmente não envolve restrição alimentar excessiva. Os adeptos muitas vezes comem ou bebem o que querem durante o período de alimentação de oito horas – a única regra é que eles não comem em outros momentos do dia.

Alguns dos primeiros estudos sobre alimentação com restrição de tempo descobriram que ela ajudava a prevenir que os camundongos desenvolvessem obesidade e síndrome metabólica.

Esses foram seguidos por ensaios clínicos em humanos maioritariamente pequenos, alguns dos quais mostraram que a alimentação com restrição de tempo ajudava as pessoas a perder peso e melhorar seus níveis de pressão sanguínea, açúcar no sangue e colesterol. Esses estudos eram em grande parte de curto prazo, tipicamente durando um a três meses, e em alguns casos não mostravam benefício.

Um dos estudos mais rigorosos sobre alimentação com restrição de tempo foi publicado no New England Journal of Medicine em 2022. Ele descobriu que pessoas com obesidade designadas a seguir uma dieta de baixa caloria e instruídas a comer apenas entre as 8h e 16h diariamente não perdiam mais peso do que as pessoas que comiam o mesmo número de calorias ao longo do dia sem restrições sobre quando poderiam comer.

As duas dietas tinham efeitos similares sobre pressão arterial, açúcar no sangue, colesterol e outros marcadores metabólicos. Os achados sugerem que quaisquer benefícios da alimentação com restrição de tempo provavelmente resultam de uma ingestão menor de calorias.

Mais perguntas sobre jejum intermitente

Christopher Gardner, o diretor de estudos de nutrição no Stanford Prevention Research Center, encoraja as pessoas a abordarem o novo estudo com “ceticismo saudável”.

Ele disse que, enquanto os achados são interessantes, ele quer ver todos os dados, incluindo diferenças demográficas potenciais nos assuntos do estudo.

“Eles tinham todos o mesmo nível de renda disponível e o mesmo nível de estresse”, disse ele. “Ou será que as pessoas que comiam menos de oito horas por dia trabalhavam em três empregos, tinham muito estresse e não tinham tempo para comer?”

Gardner diz que estudar o jejum intermitente pode ser desafiador porque há tantas variações dele, e determinar seu impacto na longevidade requer seguir de perto as pessoas por longos períodos de tempo.