Abacate ou avocado: qual é mais nutritivo? Entenda as diferenças

Embora o avocado seja cultivado no Brasil desde a década de 1970, foi mais recentemente que se tornou popular. A fama coincidiu com a maior disseminação de receitas salgadas estreladas pelo abacate. Aliás, já cabe esclarecer: não são duas espécies distintas. “O abacate é uma fruta tropical e subtropical nativa do México e da América Central. Atualmente, já foram identificadas mais de 500 variedades dele”, ensina a professora Sandra Chemin, coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo. O avocado, cujo nome oficial é Hass, está entre elas.

As inúmeras variedades de abacate se distinguem a partir de características como formato, peso, tamanho e sabor. “Mas a diferença mais proeminente é a cor da casca durante o amadurecimento”, informa Sandra.

O avocado é uma variedade de abacate Foto: Pixel-Shot/Adobe Stock

Atributos nutricionais

De acordo com a nutricionista Renata Guirau, do Oba Hortifruti (SP), o avocado é um pouco menor do que o abacate e, no quesito nutricional, as variações são mínimas.

“Ambos são ricos em cálcio, importante para os ossos, e em vitamina E, que tem potencial antioxidante, ou seja, ajuda na prevenção de doenças crônicas”, comenta. “Também são fontes de ácidos graxos essenciais, que são gorduras fundamentais para a nossa saúde”, acrescenta.

Nesse ponto, vale contar que o abacate tem uma quantidade menor de gorduras totais – em 100 gramas de fruta, são 6 gramas de gorduras, enquanto na mesma quantidade de avocado há 14 gramas de gorduras. Mas, segundo Sandra, isso não deve ser decisivo para definir a preferência por uma variedade ou outra.

Ela observa que o abacate é rico em gorduras do tipo monoinsaturadas, já no avocado o destaque vai para as poli-insaturadas. “As duas versões contribuem para minimizar o risco de problemas cardiovasculares, especialmente por causa da capacidade de diminuir os níveis de colesterol”, explica.

O abacate e o avocado ainda reúnem potássio e magnésio, elementos essenciais para os músculos e o sistema cardiovascular. No caso desses minerais, destaca Renata, o avocado tem pequena vantagem.

Outro ponto no qual o avocado é ligeiramente superior diz respeito ao teor de fibras – em 100 gramas de fruta, são 6 gramas das substâncias, enquanto na mesma quantidade de abacate há 4 gramas delas. Esses compostos auxiliam no funcionamento do intestino, na proteção cardíaca e na sensação de saciedade, por exemplo. Do ponto de vista calórico, não há diferenças significativas.

Uma das receitas mais clássicas feitas com abacate ou avocado é o guacamole, que leva ainda ingredientes como tomate, cebola roxa, limão e coentro Foto: Pixel-Shot/Adobe Stock

Impactos no peso

Devido à quantidade significativa de gorduras, há um tempo o abacate carrega a fama de engordativo – conceito que também acompanha o avocado.

A professora do São Camilo frisa que as versões de gorduras presentes nas frutas são bem-vindas ao organismo, sobretudo por causa dos seguintes efeitos que já foram descritos:

Redução no risco de doença cardiovascular em adultos saudáveis com sobrepeso ou obesidade com dislipidemia (colesterol alto)

Redução no risco de sobrepeso ou obesidade por causa de uma diminuição na inflamação causada pelo excesso de tecido adiposo

Redução de tecido adiposo visceral em mulheres com sobrepeso ou obesidade

Melhora na função cognitiva em adultos mais velhos com peso normal e em adultos jovens e de meia-idade com sobrepeso ou obesidade

Melhora da saúde da microbiota intestinal em adultos com sobrepeso ou obesidade

Porém, a nutricionista do Oba Hortifruti informa que, por mais saudáveis que as gorduras insaturadas sejam, o ideal é não exagerar – afinal, o excesso pode levar a um aumento de peso.

Ela indica aproveitar as frutas in natura no guacamole, em sanduíches, em vitaminas e como ingrediente de saladas. “Outras preparações menos convencionais são picolés, mousses, cremes, sorvetes e até como base de maionese”, sugere.

Cuidados na hora da compra

Renata comenta que um desafio em relação às duas frutas é identificar o melhor momento de consumi-las. “No abacate, a forma mais eficiente é avaliar pelo toque. A casca e a polpa devem estar macias. Se estiver amassando com facilidade, pode estar maduro demais”, descreve.

No caso do avocado, que tem a casca mais grossa, é mais difícil usar o toque como parâmetro. A nutricionista orienta, então, guiar-se pela cor da casca. “Ela começa a ficar com um tom levemente voltado para o marrom quando está no ponto ideal de consumo”, esclarece.

Outra possibilidade para se certificar de que está na hora de aproveitar tanto o abacate como o avocado é prestar atenção no furinho localizado na parte de cima das frutas. “Se estiver branco ou amarelo, o alimento ainda está verde. Quando o furinho estiver ficando marrom, significa que está amadurecendo e precisa ser consumido logo para não passar do ponto”, detalha.