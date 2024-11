Acelere o ritmo: andar rápido pode ajudá-lo a viver mais; entenda

Um estudo internacional publicado no ano passado no Journal of the American College of Cardiology oferece alguns conselhos mais concretos, mas com um detalhe.

Quantos passos você caminha todos os dias importa, dizem os autores – mas o seu ritmo também. Os pesquisadores descobriram que andar mais rápido estava associado a um risco reduzido de morte, independentemente do número de passos dados por dia.