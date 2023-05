Acidente o deixou paraplégico aos 20 anos: ‘Quando você quase morre, olha mais para o presente’

“Quando a vida te põe na cama da UTI, você muda totalmente os seus parâmetros e passa a dar valor para as coisas mais simples”, reflete Willian Coelho, conhecido como Billy Saga. Aos 20 anos, o músico e ativista foi atropelado por um carro que ignorou o semáforo vermelho em São Paulo e o colocou durante três meses em um quarto do Hospital das Clínicas, onde sonhava com a esperança de voltar a andar.

“Na verdade, eu soube no primeiro dia que eu ia me tornar cadeirante. Logo no raio X, o médico olhou para minha coluna, que tinha três vértebras fraturadas, e falou sobre o meu futuro com uma sensibilidade nula. Mesmo assim, a esperança é a última que morre”, lembra. O processo resultou em nove cirurgias, uma amputação do pé direito, o diagnóstico de paraplegia e uma nova forma de ver a vida.

“Eu lembro de ligar para a minha mãe e falar: ‘eu estou sentindo como se eu estivesse em uma briga de rua com a vida. E ela estivesse me batendo, chutando minha cabeça e eu estivesse deitado no chão, sem conseguir levantar’”, diz.

Ele conta que sempre foi uma pessoa que planejou os mínimos detalhes da vida. “Eu tinha muito certo para mim como seria a minha vida, sabe? Tinha muita certeza que com 25 anos eu ia estar casado com dois filhos, um emprego, uma casa. Mas, de repente, o meu ponto de vista mudou completamente”, diz. Billy passou a refletir o que já tinha feito até então, o quanto disso foi celebrado por ele e o que ainda queria fazer e conquistar. Assim, começou o seu processo de olhar para dentro e se perguntar: “Do que adianta planejar se você não vive e aproveita aquilo que se sonha?”.

De volta à ativa

Por medo de “gastar” ainda mais tempo e de se prender na dor do acidente, Billy decidiu sair do hospital e voltar prontamente para a ativa. Faculdade, balada, barzinho com os amigos, tudo voltou ao que era antes. “Mas isso não aconteceu porque eu sou um super-herói, mas sim porque eu não queria ficar olhando para o passado, deitado em uma cama dentro de casa”, conta. “Eu acho que tem uma coisa de quando você quase morre que você começa a olhar mais para o presente. Deixa de viver o passado ou o futuro e fica no agora”, diz.

Em alguns casos de acidentes com sequelas, no qual as pessoas têm de se acostumar com novas características físicas, é comum que exista uma tristeza profunda, sentimentos de angústia e até perda de interesse em hobbies passados. Não foi o caso de Billy, que mesmo com percalços no caminho, decidiu transformar essa dor em arte.

“Ao me tornar uma pessoa cadeirante e não querer ficar em casa, eu comecei a me deparar com uma falta de acessibilidade e inclusão absurda e isso me revoltou tanto que eu acho que eu trouxe para mim uma missão de fazer alguma coisa para mudar. Isso me ajudou no processo de reabilitação, a conquistar uma maturidade e a não desistir”, diz.

Em busca de autonomia

Aos 27 anos, Billy decidiu sair de casa e buscar autonomia. “A pessoa com deficiência tem que entender que existe uma zona de conforto que ela precisa romper, porque quem te ama às vezes pode ser superprotetor demais”, diz.

O desafio foi o primeiro passo em busca do autoconhecimento e compreensão dessa nova fase de vida. “Eu entrei em um processo de afirmação para a sociedade, porque você acredita que ela precisa te incluir e que esse direito é seu também”, conta. A falta de informação associada com esse julgamento alheio fez com que Billy duvidasse várias vezes da sua capacidade. “Sempre tem muitos questionamentos, Até porque eu chego com rótulo na testa, com o estereótipo de cadeirante já no meu colo.”

Assim, decidiu agir. Ele explica que foi percebendo que uma conversa intensa poderia ser muito mais impactante do que um evento com milhares de pessoas - a percepção deixou de ser quantitativa e passou a ser qualitativa.

“Falta muita informação. Não se pergunta sobre a deficiência, não se fala sobre tudo isso, mas na verdade (a deficiência) deveria ser naturalizada, porque é apenas uma condição humana. Se fosse assim, a deficiência seria entendida e iríamos olhar para ela encontrando soluções”, diz ele citando os problemas de acessibilidade, como a arquitetura da cidade.

Foto: Taba Benedicto/Estadão

Em 2003, Billy criou a ONG Movimento SuperAção, que promove o empoderamento das pessoas com deficiência física e a sensibilização sobre a causa para a sociedade. E alguns anos depois começou a gravar suas letras de rap, nas quais ele sempre fez questão de mostrar a sua perspectiva diante das injustiças sociais.

“A música sempre fez parte da minha vida, ela só não era profissional. Mas quando eu conheci o hip hop durante o colegial (o atual ensino médio), eu me identifiquei muito por esse perfil de querer confrontar as mazelas e as injustiças sociais”, diz ele, que se apresenta no domingo, 28, na Virada Cultural, na capital paulista, no Palco São João, às 10h30.

Reviravoltas

Aos 33 anos, Billy precisou fazer uma pausa forçada novamente, depois de pegar uma infecção hospitalar quando foi fazer exames corriqueiros. Foram mais três meses no hospital, lutando entre a vida e a morte. “Eu não acredito no acaso. Eu acho que tem uma questão espiritual muito forte de lutar pela vida para cumprir uma missão que eu já estava sendo preparado”, afirma.

Dessa vez, em vez de olhar para os outros, Billy buscou a aprovação de si mesmo - algo que não foi adquirido no período de luto após o acidente. “Eu percebi que esse tempo todo eu estava provando para o mundo que eu ainda tinha um valor, que eu era útil, produtivo e um cidadão importante para sociedade. Antes eu precisava ir ‘para ativa’, mas neste momento começou a acontecer conscientemente um processo de autoaceitação, o qual eu vivo até hoje”.

De acordo com ele, foi preciso “matar” o Billy que existia até 1998, data que ocorreu o acidente, e ressignificar o Billy que ficou. Só assim ele pôde romper com o vínculo do passado e enxergar suas virtudes e defeitos atuais. “Tudo isso, muito relacionado com o olhar anticapacitista, que olha as possibilidades e as funcionalidades da pessoa ao invés do vitimismo”, conta. Algo que vai muito na linha de seu último trabalho, o livro Manual AntiCapacitista, escrito em conjunto com sua amiga e empresária Carolina Ignarra.

“O capacitismo vem do do viés cognitivo, e está impregnado na sociedade de forma geral, não só nas pessoas sem deficiência. É preciso mudar isso com informação.”