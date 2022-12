Alzheimer: Um hobby pode ajudar a manter a demência sob controle, dizem especialistas

Para muitos, a palavra “hobby” significa algo leve ou trivial. No entanto, adotar um novo hobby com a idade pode fornecer uma defesa importante contra a demência, dizem especialistas.

Cerca de 5,8 milhões de adultos com mais de 65 anos nos Estados Unidos vivem com a doença de Alzheimer ou outros distúrbios relacionados à demência, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Um em cada nove americanos com mais de 65 anos tem Alzheimer, segundo a Alzheimer’s Association. E embora a taxa de demência possa estar caindo graças às mudanças no estilo de vida, muitos de nós estão vivendo mais, o que significa que o fardo social do problema está aumentando.

David Merrill, um psiquiatra geriátrico e diretor do Pacific Brain Health Center em Santa Mônica, na Califórnia, sugere que usemos a palavra “busca” em vez de “hobby”, pois eleva o conceito de uma atividade a algo exigente, que requer concentração ou colaboração. Algo que devemos perseguir.

Atividades que exigem foco e labor são a “pedra de amolar” para manter a cognição afiada, compara Merrill. Nosso cérebro, continua ele, é como qualquer outra parte do nosso corpo. “‘Use-o ou perca-o’ não é apenas uma hipótese, é um fato biológico básico, tão verdadeiro para nossos cérebros quanto nossos músculos ou ossos.”

Embora ainda não exista uma maneira infalível de prevenir a demência ou curá-la, a revista Lancet em 2020 identificou 12 fatores de risco para a doença que podem ser alterados. Eles incluem riscos fisiológicos (pressão arterial, diabetes, perda auditiva), escolhas de estilo de vida (fumar, beber, inatividade física), depressão ambiental (poluição do ar), isolamento social e baixo nível de educação.

A Alzheimer Society of Canada também é clara sobre o que podemos fazer para ajudar a minimizar nosso risco de demência: manter o envolvimento cognitivo, aprender coisas novas, conhecer novas pessoas, manter um diário, permanecer curioso e conversar.

Embora a perda de músculos seja algo visual – coxas tensas ficam flácidas – e a saúde de nosso esqueleto pode ser medida usando varreduras de densidade óssea, diz Merrill, “só recentemente percebemos que a mesma realidade era evidente em nossos cérebros.” A atrofia por desuso se aplica aos músculos sedentários da mesma forma que ocorre com o declínio cognitivo observado na demência.

Imagens cerebrais ilustram esse ponto: o aprendizado e o envolvimento contribuem para a construção não apenas da elevação psicológica, mas também da elevação fisiológica na preservação dos volumes cerebrais e na prevenção da atrofia – ou encolhimento – dos centros de memória, da mesma forma que o exercício físico mantém nossos músculos visíveis em movimento de forma bem definida, acrescenta Merrill.

A Alzheimer’s Association diz que precisamos desafiar nossos cérebros, fazendo algo que achamos difícil. Pense nisso como levantamento de peso cognitivo, uma tarefa que requer flexibilidade e força mental. E isso muitas vezes significa fazer algo que não estamos acostumados a fazer: algo novo.

Fazemos isso naturalmente em nossa juventude, mas quando atingimos a meia-idade, tendemos a desacelerar e ser menos sociais, menos ativos, menos inclinados a nos expandir mentalmente.

Em seu livro Breaking the Age Code: How Your Beliefs About Aging Determine How Long and Well You Live (Decifrando o código de idade: como suas crenças sobre o envelhecimento determinam quanto tempo e quão bem você vive, em tradução livre), Becca Levy, professora de psicologia e epidemiologia na Universidade de Yale, argumenta que os indivíduos – e a sociedade – aceleram o envelhecimento reforçando os estereótipos sobre “coisas de velhos”. ”A primeira dessas imagens: o falso estereótipo de que os mais velhos têm dificuldade em aprender novas informações.”

Um hobby – algo novo que introduzimos em nossas vidas à medida que as exigências dos empregos diminuem – é uma excelente maneira de desafiar a si mesmo e possivelmente desencadear uma cascata de mudanças positivas, diz especialista. Foto: Sven Read/Unsplash

Ela escreve: “O fato é que há muitas mudanças cognitivas positivas na velhice e há muitas técnicas para apoiar a aprendizagem ao longo da vida. As pessoas mais velhas podem se beneficiar das mesmas estratégias de memorização que os jovens usam para ampliar a capacidade de recordar. De fato, nossos cérebros experimentam novo crescimento de neurônios em resposta a desafios ao longo da vida.”

O problema é justamente pensar que você é velho – ou aceitar o preconceito de idade que a sociedade despeja em você. Isso se torna uma profecia auto-realizável, então é menos provável que você tente coisas novas. Você não apenas deixa de exercitar seu cérebro, mas também desenvolve o hábito de desistir.

De acordo com o centro de pesquisas Gallup, a idade média de aposentadoria nos Estados Unidos é de 61 anos em 2022. O Pew Research Center relata que pouco mais da metade dos americanos com mais de 55 anos se aposentou no terceiro trimestre de 2021 – uma estatística exacerbada pela pandemia e que aumenta à medida que uma geração de boomers se aproxima da idade de se aposentar. A expectativa média de vida é de 76,1 anos.

Mas enquanto envelhecer é – espera-se – um fato, a demência não é, diz Monica Moreno, diretora sênior de cuidados e apoio da Alzheimer’s Association.

A pesquisa indica que as atividades mentalmente desafiadoras podem trazer benefícios de curto e longo prazo para o cérebro, diz ela. E um hobby – algo novo que introduzimos em nossas vidas à medida que as exigências dos empregos diminuem – é uma excelente maneira de desafiar a si mesmo e possivelmente desencadear uma cascata de mudanças positivas.

“Imagine que, ao se aposentar, você decide fazer aulas de dança”, diz Monica Moreno. Em última análise, “você não está apenas se beneficiando do desafio cognitivo – aprendendo novos passos –, você também está mais engajado socialmente e mais ativo. E porque você é mais ativo, você pode pensar em sua dieta, então antes que você perceba, você adotou uma série de mudanças importantes no seu estilo de vida.”

Ela me direciona para o programa educacional da Alzheimer’s Association, “Vida Saudável para Seu Cérebro e Corpo: Dicas das Pesquisas Mais Recentes”.

Sylvain Moreno, professor associado da Escola de Artes Interativas e Tecnologia da Universidade Simon Fraser, na Colúmbia Britânica (sem parentesco com Monica Moreno), concorda que é importante manter-se mentalmente ágil, tão importante que pode ter mais peso para protegê-lo da demência do que sua genética ou suas habilidades cognitivas atuais.

Que tal aprender algo na aposentadoria? “Você nunca é velho demais para melhorar a função cognitiva”, diz ele.

E ao pensar em aposentadoria, pense em permanecer engajado à medida que envelhece também. “Ter um plano é extremamente importante”, diz Monica Moreno. Pergunte a si mesmo: “Como vou me manter ocupado, engajado, ativo?”

Começar um novo hobby é um excelente primeiro passo. “Com base em uma ampla literatura científica, nosso sentimento geral é que nunca é muito cedo ou muito tarde para se envolver em atividades físicas e mentalmente estimulantes”, diz Judy Pa, codiretora do Centro de Estudos Cooperativos em Alzheimer na Universidade da Califórnia em São Diego.

“Pensamos nessas atividades saudáveis como uma conta de poupança para o cérebro”, afirma Judy Pa. “Comece a construir essa reserva cognitiva agora, para que o dinheiro esteja no banco para o futuro, se nossos cérebros precisarem.”